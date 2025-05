U2 rompe las reglas del pasado: Bono y The Edge anticipan un álbum futurista

En un momento en el que muchas bandas optan por recurrir a la nostalgia como motor creativo, U2 decide mirar hacia adelante con valentía, rompiendo esquemas y abriendo paso a una nueva era musical.

Bono, el icónico vocalista de la banda irlandesa, ha compartido en una entrevista exclusiva con Rolling Stone reveladores detalles sobre el nuevo proyecto discográfico del grupo, asegurando que el próximo álbum representa su visión del futuro: “Para mí, así suena el futuro. Tuvimos que atravesar muchas cosas, y ahora estamos del otro lado”.

Estas declaraciones surgieron en el contexto del Festival de Cine de Cannes, donde Bono presentó el documental-concierto Bono: Stories of Surrender. Allí aprovechó la atención mediática para dar pistas sobre el sonido y la dirección creativa de lo que será su primer material inédito desde Songs of Experience (2017). Aunque no reveló un título ni fecha de lanzamiento, el artista dejó en claro que no están interesados en reciclar fórmulas antiguas: “La nostalgia no debe ser tolerada por mucho tiempo, pero a veces hay que enfrentarse al pasado para poder llegar al futuro y al presente. Nuestro deseo es regresar al ahora, volver a este momento en el que estamos”.

U2, como banda, nunca ha temido reinventarse, pero este nuevo trabajo parece ir más allá. Bono explicó que están grabando juntos en estudio, algo que en la actualidad resulta casi una rareza: “Ser una banda tocando todos en el mismo estudio donde cada músico tiene un papel singular y al mismo tiempo colectivo es algo muy raro hoy en día, porque la música actualmente se ensambla. Incluso cuando parte de nuestra música la hemos ensamblado, y lo volveremos a hacer, pero tratar de capturar un momento en el que una banda de rock n roll está en pleno vuelo es el núcleo de este disco que estamos haciendo, que ya hemos grabado, pero aún no está terminado”.

El entusiasmo por este nuevo capítulo no es exclusivo de Bono. The Edge, guitarrista y cofundador del grupo, confirmó en otra conversación con Rolling Stone que están en plena etapa de experimentación sonora. “Estamos en una etapa de luna de miel con un montón de experimentación, buscamos toda clase de posibilidades musicales. Creo que la guitarra será un elemento importante de la próxima grabación, pero no estará cargada de elementos de rock, será una forma muy diferente de usar la guitarra, sin un sentido estricto del rock”.

Te puede interesar: ¿Recalienta arroz o pasta del día anterior? Peligrosa bacteria invisible podría estar en su comida

Te puede interesar: ¿Por qué alguien te mira fijamente a los ojos? La psicología revela el poderoso mensaje oculto

Además, compartió una noticia que alegrará a los seguidores más fieles de la banda: Larry Mullen Jr., baterista original de U2, ha regresado completamente recuperado de la lesión que lo alejó de los escenarios, incluida su ausencia en el histórico espectáculo en Las Vegas Sphere. “Hemos estado tocando los cuatro juntos. Puedo decirte que Mullen Jr. ha superado por completo sus lesiones. Su forma de tocar está en su punto más innovador. Está completamente centrado en la banda. No quiere hablar de nada más, lo cual es asombroso”, añadió Bono, destacando el compromiso renovado del grupo.

No se trata de una simple continuación de su legado, sino de un desafío a sí mismos por capturar la esencia viva del rock desde una perspectiva contemporánea y atrevida. Mientras tanto, el documental Bono: Stories of Surrender fue recibido con entusiasmo en Cannes, ganándose una ovación de siete minutos por parte del público. Dirigido por Andrew Dominik y con un tributo especial a Steve Jobs, la producción será transmitida por AppleTV+ a partir del 30 de mayo, lo que permitirá a millones de espectadores acercarse a la intimidad creativa y emocional del líder de U2.