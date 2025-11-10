Danza del vientre a escondidas: El tabú que desafían las mujeres sauditas en gimnasios privados

Una alumna reconoce a la AFP que se entrena a escondidas de su padre, quien no lo aceptaría.

Riad, Arabia Saudita/En un gimnasio exclusivamente femenino de Arabia Saudita, un grupo de mujeres bailan al ritmo de la percusión, felices por practicar la danza del vientre a espaldas de su familia, pues su práctica sigue siendo tabú en el reino conservador.

Descalzas y con un velo en las caderas, las aprendices de la también llamada danza oriental encadenan los pasos con entusiasmo, pero rechazan mostrar su rostro a la cámara, símbolo del enorme peso de los tabús y los prejuicios que rodean esta expresión artística de Oriente Medio.

Obtener el acceso acordado a la AFP para grabar una sesión en esta sala fue algo excepcional y llevó meses de espera. Varias mujeres, al ser preguntadas, rechazaron hablar; algunas parecían visiblemente nerviosas ante la idea de poder ser luego identificadas.

"No le digo a mi familia que tomo clases de danza oriental porque quiero mantener su reputación y dignidad, en especial porque son mayores", afirma a la AFP una participante, que pide mantenerse en el anonimato.

Teme que su pasión por esta danza "sexy" sea percibida por los suyos como un ataque a su honor. "Ninguna familia o marido aceptaría que un hombre te viera así", dice.

Incluso en un país en plena modernización, esta danza seductora, popularizada por el cine egipcio de los años 1940 y 1950, se considera demasiado provocativa para ser practicada en público.

"Miedo a ser grabada"

Las participantes, de entrada, se distancian de un universo que tiene mala reputación, a menudo asociado con mujeres promiscuas, y tratan el curso como una actividad deportiva.

Las dos formadoras, que no dieron sus verdaderos nombres, se consideran "entrenadoras de danza" y no "bailarinas", por la connotación negativa que esa palabra tiene en árabe.

"Hemos transformado la danza en un deporte", dice una de ellas, que se hace llamar Coach Ouni en las redes sociales.

"A las sauditas les gusta divertirse y disfrutar la vida, pero siempre dentro de los límites de la religión y la decencia", destaca.

Es como una "fiesta entre mujeres", "una manera de liberar estrés", profundiza su colega, Coach Roro.

"Solo doy clases a mujeres en salas exclusivamente femeninas, pero incluso en ese ambiente siempre hay miedo a que una participante lo grabe y difunda el video", afirma una tercera formadora, bajo anonimato.

"Somos un pueblo conservador, la danza oriental sigue siendo percibida como algo sensual y ningún marido o padre aceptaría que los hombres vean a una mujer bailar así", afirma.

Las tres mujeres cuentan con cuentas en la plataforma Instagram, pero solo publican fotos y vídeos sin rostros.

En el estudio de danza, el uso de teléfonos está estrictamente controlado por el personal, para evitar la difusión de imágenes en el exterior.

Una alumna reconoce a la AFP que se entrena a escondidas de su padre, quien no lo aceptaría.

"Fuerza"

Dentro de la sala, el ambiente es animado, festivo y marcado por las risas, mientras que las bailarinas se mueven bajo la mirada de una percusionista que marca el ritmo en un pequeño tambor.

Las formadoras afirman que sus clases no son solo una forma de ejercicio físico, sino también una manera de emanciparse. Contribuyen "a la autonomía de las mujeres" dando un sentimiento de "fuerza", afirma Coach Ouni.

Una escena inimaginable hace todavía algunos años en la rica monarquía del Golfo, cuna del Islam, que durante años fue conocida por su austeridad religiosa.

En el reino conservador, las mujeres han estado apartadas durante muchos años de cualquier práctica deportiva.

Bajo el impulso del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, de 40 años, el reino ha quitado algunas de las leyes estrictas antiguamente impuestas a las mujeres, como la prohibición de conducir o la obligación de llevar puesto la abaya y el velo, pero, de manera general, la población se ha mantenido conservadora.

La danza del vientre "no viene de la península arábiga y es más provocadora que las danzas regionales", explica Lisa Urkevich, profesora de musicología y de etnomusicología en la Universidad de Georgetown.

"Así que ciertas familias pueden no querer que una joven la practique", añade.

Pero Arabia Saudita es un país grande, con opiniones diversas e incluso "dentro de una misma familia, las opiniones sobre la danza y las mujeres pueden variar", destaca esta investigadora.