Danza, poesía y arte: Teatro Balboa reunió a familias y estudiantes

Ciudad de Panamá/El Teatro Balboa fue escenario este fin de semana de una puesta en escena que combinó danza contemporánea, poesía y artes plásticas, bajo la propuesta artística titulada “La historia de un punto y una línea”.

La obra, que formó parte del festival de danza que se desarrolla como actividad cultural de fin de semana, cautivó a niños, jóvenes y adultos que llenaron la sala para disfrutar de un espectáculo que fusionó el movimiento corporal con la narrativa poética.

Familias y estudiantes disfrutaron de la función

Entre el público asistieron familias completas, así como estudiantes de distintas academias y escuelas de danza de la ciudad de Panamá, quienes destacaron la creatividad de la propuesta.

Uno de los asistentes comentó: “Lo que más me gustó fue cuando una de las bailarinas salió con un velo y realizó una voltereta agarrada, eso me encantó mucho y lo quiero aprender”.

Otro espectador resaltó la manera en que el espectáculo transmitió mensajes a los niños sobre las formas, los círculos y la interpretación a través del movimiento.

Un mensaje desde la danza contemporánea

La puesta en escena logró transmitir emociones y reflexiones a través de la danza contemporánea, dejando claro que el arte también es un espacio para el aprendizaje y la inspiración.

“Todo eso que hacen en el escenario es como un pedazo de tu alma que compartes para que otros se inspiren a bailar”, expresó otro de los asistentes.

El festival de danza continuará durante los próximos fines de semana con más presentaciones en distintos escenarios, ofreciendo al público capitalino la oportunidad de acercarse al arte y a la creatividad a través del movimiento.

Con información de María De Gracia