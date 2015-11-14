La Metropolitan Opera de Nueva York entona La Marsellesa

La orquesta de la Metropolitan Opera de Nueva York, dirigida por el español Plácido Domingo, rindió tributo este sábado a las víctimas de los ataques de París al interpretar el himno nacional francés.

Antes de la representación prevista de la ópera de Puccini "Tosca", los coros de La Marsellesa sonaron inesperadamente.

La Met incluyó un pedazo de papel en los programas oficiales con la letra de La Marsellesa y explicando que se trataba de "una demostración de solidaridad con los ciudadanos de Francia", constató la AFP.

Al menos 129 personas murieron el viernes en París en tiroteos y ataques suicida con bomba, reivindicados por el grupo Estado Islámico, y que el presidente francés François Hollande calificó de "actos de guerra".