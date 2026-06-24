Con tecnología láser, el Vaticano devolverá el esplendor a los frescos de la Logia de Rafael

Se recurrirá a la limpieza con láser para evitar dañar esta obra maestra del Renacimiento ubicada en el ala occidental de la logia, en la segunda planta del palacio de la Ciudad del Vaticano.

Ciudad del Vaticano, Santa Sede/Los Museos Vaticanos presentaron el miércoles un gran proyecto de restauración con tecnología láser de los frescos de la Logia de Rafael, un largo pasillo situado en el corazón del Palacio Apostólico.

La obra de restauración durará cinco años. Se recurrirá a la limpieza con láser para evitar dañar esta obra maestra del Renacimiento ubicada en el ala occidental de la logia, en la segunda planta del palacio de la Ciudad del Vaticano.

De 65 metros de largo y cuatro de ancho, la logia fue diseñada por Rafael y decorada entre 1517 y 1519 por su taller para el papa León X (1513-1521).

Está dividida en 13 tramos, cada uno decorado con episodios bíblicos pintados en las bóvedas.

La logia está cerrada al público y solo quienes visitan al papa -jefes de Estado, embajadores y altos prelados, en su mayoría- pueden acceder a ella.

Su última restauración parcial se realizó hace aproximadamente medio siglo.

Los investigadores señalaron que los frescos y los delicados relieves de estuco tienen mucha suciedad acumulada debido a sucesivas capas de colas animales, ceras y fijadores aplicados a lo largo de los siglos, que se han amarilleado, atrapando polvo y ocultando los tonos pastel originales de la obra.

El proyecto comenzó en abril y se espera que dure unos cinco años.

En total, más de 20 restauradores de los Museos Vaticanos trabajarán sobre aproximadamente 1.300 metros cuadrados de superficies decoradas.

La iniciativa contará con una financiación de 5,5 millones de dólares aportados por donantes internacionales, entre ellos el World Monuments Fund, una oenegé dedicada a la preservación de sitios patrimoniales de valor excepcional en todo el mundo.