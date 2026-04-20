Dan Brown, creador de 'El Código Da Vinci', elogia a Mulino y queda cautivado por Panamá

Durante su estadía, Brown también aprovechó para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos, como el canal de Panamá, el Casco Antiguo y el popular Mercado de Mariscos, donde destacó la calidez de los panameños.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes en su despacho al reconocido escritor estadounidense Dan Brown, autor de éxitos internacionales como El Código Da Vinci y Ángeles y demonios.

Durante el encuentro, ambos compartieron anécdotas sobre Panamá y su historia, en una conversación que el propio Brown calificó como memorable. El autor destacó el carisma del mandatario panameño, a quien describió como “absolutamente maravilloso, muy gracioso y muy amable”, además de resaltar una historia que le relató sobre Gabriel García Márquez.

La visita de Brown al país se dio en el marco de la presentación de su obra musical infantil Wild Symphony (Sinfonía de los Animales), que fue interpretada en vivo junto a la Orquesta Filarmónica de Panamá. Las funciones se llevaron a cabo los días 18 y 19 de abril en el Teatro Balboa.

El escritor expresó su entusiasmo por el país, asegurando que esta primera visita no será la última. “Me he enamorado de este país y de la gente. Voy a volver y ver más cosas”, afirmó.

Durante su estadía, Brown también aprovechó para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos, como el canal de Panamá, el Casco Antiguo y el popular Mercado de Mariscos, donde destacó la calidez de los panameños.

El novelista estuvo acompañado por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien respaldó esta visita como parte del impulso a la agenda cultural del país.

Puedes leer: Entre tambores, memoria y herencia: Castalia Pascual revive el alma de los 'Pelúos' en el aniversario 445 de Penonomé