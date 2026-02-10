David Bisbal despide a su padre con un emotivo mensaje: 'Hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón'

Más allá del ring, José Bisbal Carrillo también cultivó una pasión por la música , participando en diversos programas radiales, una faceta poco conocida que muchos consideran el germen artístico que más tarde florecería en la carrera de su hijo David.

Una profunda tristeza embarga al cantante español David Bisbal tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, ocurrido este martes 10 de febrero en Almería, a los 84 años de edad.

El artista y su familia se encontraban volcados desde hace años en el cuidado de su progenitor, quien padecía alzhéimer, una enfermedad que Bisbal decidió hacer pública tiempo atrás, visibilizando con entereza una realidad que afectó profundamente a su entorno familiar.

Con un mensaje cargado de emoción, el intérprete de "Ave María" despidió a su padre a través de sus redes sociales.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una serie de fotografías que retratan a José Bisbal Carrillo en distintas etapas de su vida: en su juventud, sobre el cuadrilátero, cantando y posando para la cámara.

Una figura legendaria del deporte español

José Bisbal Carrillo, conocido cariñosamente como “Pepe”, fue una figura histórica del boxeo español. Nacido en Almería en 1941, inició su carrera profesional en 1961 y llegó a convertirse en siete veces campeón de España, un logro que lo posicionó como uno de los púgiles más destacados de su generación.

Su nombre trascendió fronteras al convertirse en el primer boxeador español en aceptar un combate en el extranjero, enfrentándose al sueco Jan Parson, a quien venció en dos ocasiones, consolidando así su prestigio internacional. Se retiró del boxeo en 1976, dejando una huella imborrable en el deporte nacional.

Un espíritu artístico heredado

Más allá del ring, José Bisbal Carrillo también cultivó una pasión por la música, participando en diversos programas radiales, una faceta poco conocida que muchos consideran el germen artístico que más tarde florecería en la carrera de su hijo David, hoy uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel mundial.

Un legado familiar

A José Bisbal Carrillo le sobreviven su esposa María Ferre y sus tres hijos: María del Mar, José María y David Bisbal, quienes hoy despiden no solo a un padre y esposo, sino a un hombre que dejó legado en el deporte, la música y la familia.

La partida de “Pepe” Bisbal marca un momento de recogimiento para el artista almeriense, quien en numerosas ocasiones ha destacado la importancia de sus raíces y de su familia como pilares fundamentales de su vida personal y profesional.