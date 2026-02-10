Aprehenden por estafa agravada a una mujer que se hacía pasar por arquitecta vinculada al proyecto del Metro

Sobre la mujer pesan seis denuncias por estafa agravada en perjuicio del patrimonio económico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), logró la aprehensión de una mujer en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, acusada de hacerse pasar por arquitecta vinculada al proyecto del Metro y de estafar a varias personas.

Según las investigaciones, la aprehendida contactaba a sus víctimas ofreciéndoles participar en el supuesto proyecto, solicitando desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca llegaron a ejecutarse.

Sobre la mujer pesan seis denuncias por estafa agravada en perjuicio del patrimonio económico, correspondientes a hechos ocurridos durante 2024 y 2025, con un monto total de B/. 242,580.00.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de proteger a la ciudadanía frente a fraudes y estafas, instando a la población a verificar la legitimidad de los profesionales y proyectos antes de realizar cualquier pago o contrato.

