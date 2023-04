¿Porqué no puede comer carnes rojas el Viernes Santo?

El Viernes Santo se conmemora la muerte de Jesús en la cruz, por tal razón existe una serie de costumbres religiosas como la de no comer carnes rojas en el Viernes Santo pero, cuál es el significado real de esta costumbre?

La Semana Santa inició el pasado 2 de abril con el Domingo de Ramos y culminará el próximo domingo 8 de abril con el Domingo de Resurrección, durando exactamente 7 días. La Semana Mayor como muchos la conocen es en la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

El Viernes Santo, tiene relación con la crucifixión y muerte de Jesús, y en un artículo publicado por el National Catholic Register escrito por Jimmy Akin han determinado algunas pistas para poner una hora exacta a la muerte de Jesucristo, las escrituras dicen que fue crucificado alrededor de la novena hora, misma hora en la que eran los sacrificios de la Pascua. Según todas las recopilaciones bíblicas que hizo Jimmy Akin, el tiempo de muerte de Jesús se concluye que fue a las 3 de la tarde del viernes 3 de abril, y así es como las Iglesia Católica ha tomado esta referencia.

¿Por qué no se puede comer carnes rojas el Viernes Santo?

Los días más importantes de la Semana Santa van del Jueves Santo al Domingo de Resurrección y se conoce como el Triduo Pascual, por lo que hay algunas costumbres religiosas con carácter "obligatorio" que se deben cumplir, como el de no comer carne.

Los fieles de la Iglesia Católica obedecen a unos deberes que la mayoría de los cristianos ponen en práctica en esta fecha. No comer carne roja es uno de ellos, la razón por la que no se puede o no se debe comer carnes rojas, es porque este alimento simboliza el cuerpo de Jesucristo crucificado y torturado.

Simbólicamente la carne representa la sangre de Jesús derramada, y si comemos carne en estos días es como estar comiendo de la sangre de Jesús, es por esta razón que se cambia la dieta hacia alimentos del mar como pescados y mariscos.

Otra de las costumbres de los creyentes es la práctica del ayuno y la abstinencia, ya que el ayuno es una forma de abstenerse a los alimentos en forma de penitencia y oración, debido a que Jesús práctico la abstinencia y la oración en los momentos más importantes de su vida.