Carnaval: Conociendo Anubis Osorio, reina del Carnaval Capitalino

Ciudad de Panamá/Anubis Osorio lo de reina le corre por las venas. Su madre Anubis Osorio fue reina Bella Imagen Tropical en 1997, Señorita Comercio en el Colegio Moisés Castillo Ocaña en 1998 y reina Belleza Latina en 1999, mientras que su tía Anays Osorio, reina de la Feria de La Chorrera en 2004.La nueva reina del “Carnaval de Panamá 2023” se declaró amante del folclore y dijo estar preparada, junto a sus dos princesas, para hacer gozar a los panameños las cinco noches y cuatro días de jolgorio, en la Cinta Costera 1.

¿Es tu primer reinado?

R: Cuando tenía 9 años de edad bailaba en el conjunto típico de la Escuela Naciones Unidas, donde me coronaron reina. Posteriormente, en 2016 cuando cumplí 15 años de edad fui reina del Ballet Folklórico Panamá Canta y Baila, y Señorita 10 de Noviembre de La Chorrera, en 2020.

¿Qué te motivó a inscribirte?

R: A mí los carnavales me apasionan, es parte de ser panameño. Desde los 13 años de edad fui dama de las reinas del carnaval de Calle Arriba de Las Tablas, entre ellas: Andrea Valeria Batista, Rosario Mayela García, María Laura Cárdenas y Ana Victoria Castillo. Cuando la ATP y la Comisión del Carnaval anunciaron las inscripciones vi la oportunidad de cumplir mis sueños y compartir esa alegría que me caracteriza con mi pueblo.

¿En alguna ocasión pensaste llevar esta corona?

R: Admiro mucho el trabajo arduo que realizan las reinas del carnaval, y en ocasiones, por supuesto, pensé que me gustaría llevar esa corona, pero no imaginé dónde ni cuándo, porque cuando fui dama de reinas de carnaval de Las Tablas era muy pequeña.

¿Algunas personas piensan que la belleza es lo que cuenta para ser reina, ¿qué opinas?

R: La belleza es efímera y no lo es todo en un ser humano. Pienso que el valor está en la humildad, en la inteligencia, actitud, carisma, es decir la esencia natural de las personas, eso es lo que importa.

¿Cuál es tu secreto o rutina de belleza?

R: Después del ajetreo del día, cuando llego a casa me desmaquillo, luego usó agua miceral y crema humectante. Lo recomendable es mantener el rostro fresco y descansar las horas necesarias, para que el cuerpo recupere energía y jamás dormir maquillada, porque la piel se deteriora y envejece más rápido

¿Cómo haces para mantener tu figura?

R: Para mí es un mito hacer dietas. Consumo mis tres comidas del día y las meriendas y a la hora correspondiente. El problema de las libritas de más se presenta cuando ingerimos alimentos a deshora, no bebemos agua y no hacemos ejercicio. En la mañana desayuno pancake de avena con huevos revueltos; almuerzo: arroz, menestra y proteína y en la cena algo muy liviano como ensalada verde.

¿Dónde estudiaste y cuáles son tus aspiraciones académicas?

R: En la secundaria en la Escuela Pedro Pablo Sánchez, obtuve el bachillerato en ciencia y, actualmente, curso el técnico en asistencia odontológica, en la Universidad Interamericana de Panamá y más adelante deseo especializarme en cirugía dental.

¿Cómo te defines como persona?

R: Extrovertida. Me gusta compartir con las personas en especial con mis amistades, aprender, leer y bailar.

¿Eres buena bailando o tienes los dos pies izquierdos?

R: Ja, ja, ja. Me encanta bailar. Desde que tenía 5 años de edad bailo en un conjunto folclórico, además domino la música urbana y la salsa. He convivido con jóvenes de otros países y he aprendido a bailar samba.

¿Cuál es tu género musical y tu artista de preferencia?

R: La salsa y mi cantante favorito es Gilberto Santa Rosa.

¿Te afectan las críticas? ¿Cómo haces para dejarla pasar sin que te incomode?

R: Las críticas como tal no me afectan y en un carnaval eso siempre va a estar e, igualmente, en tu diario vivir. Lo que hay que hacer es obviarlas y continuar disfrutando de la vida.

¿Cómo es tu relación con las dos princesas?

R: Muy bien. Desde antes de la escogencia y las entrevistas con el jurado. Hemos hecho buena amistad.

Eres de la generación millennials, ¿qué mensajes le envías?

R: Todos los jóvenes tienen una vida por delante, por lo que hay que aprovechar las buenas oportunidades que se presenten, pero sobre todo hay que enfocarse en los estudios, para asegurar el futuro.

La juventud es muy apegada a la tecnología, ¿es bueno o es malo?

R: Las redes sociales son un arma de doble filo. En parte absorbe el tiempo que debemos pasar con nuestros seres queridos, pero son también útiles porque esparce información rápidamente. Si es utilizada de forma correcta se puede obtener buena información a través de ella.

Si estando en el extranjero una persona se te acerca y te pregunta, ¿qué tiene Panamá para ofrecerme?, ¿qué responderías?

R: Que Panamá tiene mucho que ofrecer en flora, fauna, playas espectaculares, hermosos paisajes, diferentes climas, mucha historia, folclor, una diversidad de culturas como la de nuestros aborígenes, que se mantienen intactas. Que Panamá tiene algo único: el turista puede estar en el Atlántico y en el Pacífico en un solo día.

¿Tienes interés en seguir acumulando coronas?

R: Convertirme en reina del carnaval capitalino es un galardón, más adelante no sé qué me depare el destino.

¿Después del carnaval, qué planes tienes; irías por el Miss Universo Panamá?

R:Mis planes después del carnaval es continuar con mis estudios universitarios, lograr una especialidad y abrir una clínica.

¿Qué puede esperar la población panameña del carnaval, después de dos años de prohibiciones de esta fiesta?

R: La población podrá esperar un carnaval de altura, donde todos nos vamos a divertir sanamente. Serán cuatro días y cinco noches en la que los panameños y turistas volverán a disfrutar de los culecos, de los desfiles, de las comparsas , de nuestro folclor, en fin a revivir la fiesta que nos encanta a los panameños.

Envíale un mensaje a tus súbditos

R:Los espero a todos desde el viernes 17 de febrero, día de mi coronación, en la Cinta Costera 1, donde estaré acompañada de las dos hermosas princesas. En ese lugar daremos inicio a la fiesta más esperada. Les prometo que nos vamos a divertir, eso sí cuidándonos y sin bajar la guardia.

¿Estas listas para tirar besitos?

R: Por supuesto.