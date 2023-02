El perro más viejo: La fascinante historia de Bobi, el perro con 30 años de edad

Bobi iba a ser enterrado al nacer, pues sus propietarios tenían muchas mascotas y no podían criar más, pero el can esquivó el crudo destino para convertirse en el perro más viejo del mundo.

Una larga vida para el acompañante fiel es lo que muchos desean, y es que la muerte de su perro supone un golpe emocional por lo que son recordados por toda la vida, pero ¿Te imaginas que tu perro viva 30 años humanos?

Te contamos que un mastín de Alentejo residente en el municipio de Leira, en el centro de Portugal, se ha llevado el Récord Guinnes del perro más viejo vivo en el mundo.

Se trata de ‘Bobi’, un can que fue registrado en el servicio veterinario del municipio de Leira el 11 de mayo de 1992, convirtiéndose además en el perro más longevo hasta el momento con 30 años y 267 días de edad, esto según lo publicado en el sitio web de Guinnes World Records.

Y es que la historia de "Bobi" llegó al organismo del galardón semanas después de que se declarara a "Spike", una chiguagua de 23 años, como el perro vivo más viejo. Pero los dueños de "Bobi" presentaron las pruebas necesarias que confirmaban su edad.

“Bobi es un Rafeiro do Alentejo de pura raza, una raza de perro guardián de ganado con una esperanza de vida media de 12-14 años”, indica el sitio.

Recalcan que, la edad de "Bobi" también fue verificada por el SIAC, una base de datos pública de animales de compañía autorizada por el gobierno portugués y gestionada por el SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários).

El estar vivo a sus 30 años humanos no es lo único que hace especial a este can, y es que según cuenta la familia, es el único sobreviviente de una cría de ocho cachorros, pues en aquel momento, las personas con muchas mascotas veían normal enterrar a las crías para que no sobreviviera, ese sería el destino que esquivó ‘Bobi’.

Leonel Costa contó que tenía ocho años cuando nació "Bobi", su padre era cazador por lo que tenía muchos perros y no podía seguir criando más, y tomó la dura decisión.

“En aquella época era considerado normal por las personas mayores que no podían tener más animales en casa [...] enterrar a los animales en un agujero para que no sobrevivieran", explicó.

Sin embargo, el día en que sus padres ingresaron al sitio donde la madre de "Bobi" parió, solo se llevaron siete sin percatarse que hacía falta un cachorro. Por ello, la madre de "Bobi" seguía visitando el lugar día tras días, algo que no entendía Leonel y sus hermanos, por lo que decidieron seguirla y es donde se percatan que aún había un perro

Ante esto, decidieron guardar el secreto hasta que el cachorro abriera los ojos, pues sabían que una vez esto sucediera, ya sus padres no lo enterrarían.

Y así sucedió, cuando los padres descubrieron a "Bobi" ya había abierto los ojos, y se había convertido en el nuevo miembro de la familia Costa.

Pero, ¿Cómo ha logrado vivir tantos años?

Leonel Costa no puede explicarlo, pero indica que se puede deber a la calidad de vida que ha tenido "Bobi" durante estos largos años, pues, nunca ha estado atado a una correa, disfruta del bosque libremente, en un ambiente tranquilo y pacífico.

Pero los años no han llegado solos para ‘Bobi’, su propietario cuenta que su movilidad se ha reducido por lo que la mayoría del tiempo se la pasa en el patio trasero con sus cuatro acompañantes felinos, además su visión ha ido empeorando.

De acuerdo con Guinnes World Records, el anterior perro más longevo de todos los tiempos, Bluey (1910-1939), era un perro boyero australiano que vivió 29 años y 5 meses.

Con información de Guinnes World Records