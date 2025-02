Novia del fallecido Liam Payne rompe el silencio y hace una dura confesión

Cuatro meses después de la trágica muerte del artista, su novia Kate Cassidy rompió el silencio sobre el profundo dolor que enfrenta.

En una entrevista con The Sun, la joven compartió detalles de sus últimos momentos con el exintegrante de One Direction y cómo lidia con su ausencia.

Cassidy y Payne habían viajado a Buenos Aires para unas vacaciones que inicialmente serían cortas, pero el cantante deseaba quedarse más tiempo. “Originalmente, pensamos que íbamos a estar en Argentina solo una semana…”, relató la modelo. Nunca imaginó que esos días marcarían los últimos momentos que compartirían juntos.

El 16 de octubre de 2024, Liam Payne perdió la vida tras caer desde un balcón del hotel CasaSur Palermo. Cassidy, quien ya había regresado a Miami, no estuvo presente en el momento del accidente, algo que sigue atormentándola. “Si supiera, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, expresó con tristeza.

Cassidy explicó que su regreso a Miami no fue una decisión fácil, pero la responsabilidad de cuidar a su mascota, Nala, la obligó a marcharse antes. “Teníamos una responsabilidad, teníamos a nuestro perro, y obviamente nunca pensé que este evento ocurriría”, comentó.

Antes de partir, sintió que Payne se encontraba bien. “Liam estaba en un buen estado mental cuando me fui, pero sabes que nunca sabes cuándo [su adicción] va a salir”, señaló, aludiendo a las luchas del cantante con la salud mental y las adicciones, de las que él había hablado públicamente.

Cassidy recibió la trágica noticia a través de un amigo cercano de Liam, mientras estaba en casa con su perro. “Estaba en nuestra casa con nuestro perro, navegando por TikTok, y uno de los amigos de Liam me llamó”, recordó. La devastación fue inmediata. “Mi mente quedó en blanco”, dijo sobre el impacto.

No todos los seres queridos de Payne tuvieron el mismo privilegio de recibir la noticia de manera personal. Su hermana mayor, Nicola, se enteró por una notificación de noticias, un hecho que hizo aún más doloroso el momento para la familia.

El vacío que dejó Liam Payne en la vida de Cassidy sigue siendo insoportable. “Pienso en Liam cada segundo de cada día”, confesó entre lágrimas. “Aún no me parece real que no esté aquí. Estoy tratando de ser lo mejor que puedo, pero siento que mi vida ha cambiado tanto”.

En octubre, poco después del fallecimiento del cantante, Cassidy le rindió un emotivo homenaje en redes sociales. “Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicionalmente y completamente. Te seguiré amando por el resto de mi vida. Te amo, Liam”, escribió en Instagram.

Mientras Kate Cassidy enfrenta su duelo, la justicia argentina continúa investigando las circunstancias de la muerte de Payne. Cinco personas han sido acusadas de homicidio culposo por negligencia, entre ellas la gerente del hotel CasaSur Palermo, Gilda Martin, y el jefe de recepción, Esteban Grassi.

Además, el empresario Roger Nores enfrenta cargos por homicidio culposo y facilitación de estupefacientes, un delito que podría acarrear penas de entre cuatro y quince años de prisión. Aunque la investigación sigue en curso, nada podrá cambiar el trágico desenlace que dejó un vacío irreparable en la vida de quienes amaban a Liam Payne.