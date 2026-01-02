Incendio forestal afectó más de 4 mil metros cuadrados en el Parque Nacional Volcán Barú

El fuego fue controlado de inmediato, evitando que se produjeran mayores afectaciones ambientales.

Un incendio de herbazales se registró en el sector de Los Llanos, Paso Ancho, dentro del Parque Nacional Volcán Barú, el cual afectó de manera preliminar una extensión aproximada de 4,120 metros cuadrados.

Gracias a la rápida y oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y al trabajo coordinado con los guardaparques del área protegida, el fuego fue controlado de inmediato, evitando que se produjeran mayores afectaciones ambientales.

🔗Te puede interesar: Bomberos atienden los primeros incendios del 2026 en la ciudad capital

Tras la contención del siniestro, unidades de los guardaparques, de la Policía Ambiental y de la Policía Nacional mantienen un monitoreo permanente en la zona como medida preventiva ante cualquier posible reactivación del fuego.

Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades cercanas a extremar las medidas de prevención, cuidar las áreas protegidas y denunciar cualquier acción que represente un riesgo de incendios forestales, con el fin de preservar los recursos naturales del país.