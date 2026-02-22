Dorindo Cárdenas, el Poste de Macano Negro, cumple 90 años rodeado de amor y legado

A pesar de sus nueve décadas, Dorindo asegura que aún tiene metas por cumplir. Comentó que todavía le faltan muchas cosas por hacer, sobre todo seguir aportando y apoyando al país.

Los Santos/Entre abrazos, música y recuerdos, Dorindo Cárdenas, conocido como El Poste de Macano Negro, celebró sus 90 años rodeado de su familia y amistades más cercanas. El ídolo de las multitudes, símbolo de la música típica panameña, recibió el homenaje con la humildad que siempre lo ha caracterizado.

Con voz pausada y emocionada, el maestro expresó que llegar a esta edad ha sido un desafío personal. “Es una lucha para mí bastante grande, pero mis hijos han hecho este festejo muy bonito por el cariño que me tienen”, dijo.

A pesar de sus nueve décadas, Dorindo asegura que aún tiene metas por cumplir. Comentó que todavía le faltan muchas cosas por hacer, sobre todo seguir aportando y apoyando al país.

Su hijo, Daniel Dorindo Cárdenas, no ocultó el orgullo que siente por su padre. Lo describió como un hombre fuera de serie, sacrificado, trabajador y humilde. Contó que, aunque está retirado de los escenarios, su padre pasa los días en el potrero, dedicado a su ganado. Para la familia, escuchar el clásico El Poste de Macano Negro sigue siendo motivo de emoción cada vez que el nombre de Dorindo es mencionado.

El acordeonista Ulpiano Vergara también destacó la vigencia del artista, señalando que su trayectoria es un ejemplo de tenacidad y empeño por fortalecer la música típica panameña. Reconoció el valor del trabajo que Dorindo ha realizado durante décadas para mantener viva la identidad musical del país.

Dorindo Cárdenas no solo es un intérprete reconocido. Es considerado la máxima figura de la música panameña, aclamado dentro y fuera del país. El Poste de Macano Negro, El Comendador, El Ídolo de las Multitudes son apenas algunos de los apodos que lo acompañan, reflejo del cariño popular que ha cultivado a lo largo de su carrera.

A sus 90 años, Dorindo no solo celebra una cifra redonda. Celebra una vida dedicada a la música, al trabajo y a la patria. Su nombre permanece como sello de garantía y como referente indiscutible de la identidad cultural panameña.

Con información de Eduardo Javier Vega.