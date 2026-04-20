Error quirúrgico mortal: médico extirpó el órgano equivocado y su paciente falleció

Un caso que ha estremecido al sistema sanitario de Estados Unidos pone bajo la lupa los protocolos médicos y la responsabilidad profesional.

El cirujano Thomas Shaknovsky enfrenta cargos penales tras un grave error quirúrgico ocurrido en 2024 que terminó con la muerte de un paciente de 70 años, identificado como William Bryan.

La intervención tuvo lugar en el Ascension Sacred Heart Emerald Coast, ubicado en Miramar Beach, donde el paciente fue ingresado de urgencia tras presentar un cuadro de dolor abdominal agudo. Los exámenes médicos iniciales apuntaban a una afección en el bazo, por lo que el equipo médico recomendó una cirugía inmediata. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó convirtiéndose en un caso de negligencia médica con consecuencias fatales.

De acuerdo con la investigación liderada por la Agencia de Administración de Salud de Florida y la Oficina del Sheriff del Condado de Walton, el cirujano realizó una esplenectomía laparoscópica que derivó en la extracción equivocada del hígado del paciente. Este error provocó una hemorragia masiva que causó la muerte de Bryan durante el procedimiento.

El informe forense fue determinante para esclarecer los hechos. La autopsia reveló que el órgano que debía ser intervenido permanecía intacto, contradiciendo la versión inicial del médico. Según los documentos oficiales, “el bazo permanecía intacto mientras que el hígado había sido completamente removido”, lo que evidenció una falla crítica en la identificación anatómica durante la cirugía.

La gravedad del caso llevó a la detención del cirujano, quien ahora enfrenta cargos por homicidio culposo de segundo grado. De acuerdo con autoridades judiciales, las pruebas recopiladas apuntan a una violación significativa de los estándares médicos. El fiscal del Primer Circuito Judicial fue contundente al afirmar: “La evidencia muestra que hubo una violación grave de los estándares médicos y una actuación incompatible con la práctica profesional”.

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El caso también ha expuesto posibles fallas sistémicas dentro del quirófano. Reportes indican que algunos miembros del equipo quirúrgico habrían detectado inconsistencias durante el procedimiento, pero la intervención continuó hasta consumarse el error. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la supervisión interna y los protocolos de verificación que deben cumplirse antes y durante cualquier cirugía.

Tras la muerte del paciente, las autoridades sanitarias actuaron con rapidez. La AHCA y el Departamento de Salud de Florida suspendieron de inmediato la licencia médica de Shaknovsky, mientras se adelantan procesos para su posible inhabilitación definitiva. Además, el hospital quedó bajo revisión administrativa y deberá implementar medidas correctivas bajo supervisión estatal.

El sheriff Michael Adkinson confirmó que el caso avanzará en la justicia. “El Gran Jurado ha determinado que existen elementos suficientes para proceder judicialmente”, señaló, indicando que el proceso penal seguirá su curso en las próximas semanas. De ser hallado culpable, el médico podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.

El impacto del caso ha trascendido el ámbito judicial. La muerte de Bryan ha reactivado el debate sobre la seguridad en procedimientos médicos y la necesidad de reforzar los controles en quirófano. La Agencia de Administración de Salud de Florida advirtió en uno de sus informes que “incidentes tiene un impacto significativo en la confianza pública en los sistemas de salud”, subrayando la dimensión del problema.

Organizaciones médicas y asociaciones de pacientes han exigido reformas urgentes, incluyendo la implementación de listas de verificación más estrictas y auditorías periódicas en hospitales. En paralelo, la Comisión Médica de Florida evalúa actualizar normativas para evitar que errores de esta magnitud vuelvan a repetirse.

La familia del paciente, representada legalmente, ha anunciado que continuará con acciones judiciales tanto contra el cirujano como contra el hospital, en busca de responsabilidades claras por lo ocurrido. Mientras tanto, el proceso penal avanza y se espera que en las próximas audiencias se definan los tiempos del juicio.

Este caso se ha convertido en un símbolo de las fallas que pueden ocurrir incluso en entornos altamente especializados, dejando en evidencia la importancia de la precisión, la supervisión y el cumplimiento riguroso de protocolos en la práctica médica.