Unos 50,000 fans se congregaron en el Zócalo de México para saludar a BTS

BTS se presenta en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo.

México, México/Unos 50,000 fans de la agrupación coreana BTS se congregaron en las afueras del palacio presidencial de México para ver a los integrantes del grupo, que saludaron por el balcón principal tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

BTS se presenta en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo.

"Te amo, te quiero, muchas gracias", dijo en español Kim Nam-joon, uno de los cantantes de la banda, a la multitud que gritaba emocionada. "La energía aquí es increíble", expresó por su parte Kim Tae-hyung.

"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", dijo por su parte Sheinbaum, que publicó luego en X una foto con el grupo, en la que sostiene su nuevo disco.

La mandataria intentó promover, sin éxito, otros conciertos del grupo, luego de que las poco más de 135,000 entradas se vendieran en minutos y muchos fans quedaran frustrados por no conseguir lugar.

Sheinbaum llegó a enviar una carta a su homólogo surcoreano para que intercediera por nuevas fechas.

BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes y algunos incluso estudian coreano.

Sheinbaum recibirá a BTS y convoca a sus fans al zócalo de México

"Es todo mi mundo", dijo a la AFP Estefany Victoriano, una secretaria de 25 años.

"Estoy sin palabras y es una emoción muy bonita verlos en persona. Como no conseguí boletos, pues a mí me da sentimiento un poco", expresó llorando Zoe Pérez, estudiante de 18 años.

El balance de asistencia de 50.000 personas lo actualizó Lizeth Zárate, coordinadora del Zócalo, la plaza principal de México ubicada frente a la presidencia.