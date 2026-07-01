Gabriela Fleritt: confirman la muerte de la reconocida humorista, su hija y nieto en terremoto de Venezuela

La humorista venezolana fue hallada sin vida junto a su hija, Andrea Laya, y su nieto Mariano Ferrera, luego de permanecer desaparecidos durante cuatro días tras los terremotos en Venezuela .

La confirmación oficial puso fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, colegas y seguidores, quienes conservaban la esperanza de encontrarlos con vida. El hallazgo ocurrió en el edificio de La Guaira donde la familia se encontraba al momento de la emergencia. El único sobreviviente fue Sebastián Landi, nieto mayor de la artista, quien logró ser rescatado y permanece bajo el cuidado de sus familiares.

Durante los días posteriores al desastre circularon diferentes versiones sobre el estado de salud de la actriz, aunque ninguna había sido confirmada oficialmente. Mientras continuaban las labores de búsqueda, allegados aguardaban noticias alentadoras. Finalmente, la familia emitió un comunicado para informar el desenlace y despejar cualquier incertidumbre sobre lo ocurrido con la reconocida figura del entretenimiento venezolano.

“Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera”, comienza el escrito difundido por medios venezolanos como Ronda y 2001 Online. El mensaje confirmó la pérdida de tres integrantes de la familia y reflejó el impacto que la tragedia dejó entre quienes seguían de cerca las labores de rescate.

El mismo comunicado también informó que Sebastián Landi fue rescatado con vida, convirtiéndose en el único sobreviviente del grupo familiar. Sus seres queridos manifestaron públicamente su compromiso de acompañarlo y brindarle todo el respaldo necesario durante esta nueva etapa marcada por la tragedia. “Hoy, nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor”, añadió el comunicado, que además expresó solidaridad con todas las personas afectadas por los devastadores sismos.

La noticia generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y entre miles de seguidores que recordaron la extensa trayectoria de Gabriela Fleritt dentro de la televisión venezolana. A lo largo de su carrera logró consolidarse como uno de los rostros más queridos de la comedia gracias a su estilo cercano, su talento interpretativo y su capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores.

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Entre las producciones más representativas de su recorrido artístico destaca Bienvenidos, programa que la convirtió en una figura ampliamente reconocida y donde compartió pantalla con destacados exponentes del humor nacional. Su carrera también incluyó participaciones en espacios emblemáticos como Cheverísimo, Chisparates y ¡A que te ríes!, producciones que marcaron una etapa importante de la televisión de entretenimiento en Venezuela y fortalecieron su legado profesional.

El fallecimiento de la actriz ocurre en medio de una emergencia que dejó profundas consecuencias para numerosas familias afectadas por los terremotos en Venezuela, con pérdidas humanas y materiales que continúan siendo evaluadas. En las redes sociales siguen multiplicándose los mensajes de despedida, reconocimiento y afecto hacia una artista que dedicó gran parte de su vida a hacer reír al público. Su legado permanecerá ligado al humor, la cercanía con los espectadores y una trayectoria construida en algunos de los programas más recordados de la pantalla venezolana. Mientras tanto, la familia enfrenta el difícil proceso de despedida con el firme compromiso de proteger y acompañar a Sebastián Landi, el sobreviviente de una tragedia que enluta al espectáculo nacional.