Harry Styles alarma a sus fans tras desplomarse en pleno concierto durante la intensa ola de calor

El incidente ocurrió en Reino Unido , donde las temperaturas alcanzaron cifras históricas para el mes de junio, y quedó registrado en numerosos videos compartidos por los asistentes en redes sociales.

El cantante británico Harry Styles protagonizó un momento de gran preocupación durante su presentación en el Estadio de Wembley, en Londres, después de desplomarse sobre el escenario mientras ofrecía uno de los conciertos de su residencia musical.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los espectadores, el exintegrante de One Direction sufrió el percance tras intentar realizar el popular truco conocido entre sus seguidores como el “whale spout” o “chorro de ballena”, una dinámica que suele ejecutar durante sus espectáculos al tomar un sorbo de agua y expulsarlo hacia el público. En esta ocasión, el cantante pareció atragantarse con el líquido antes de perder el equilibrio y caer de espaldas sobre la tarima.

Los videos muestran que Harry Styles permaneció durante varios segundos tendido en el escenario mientras intentaba aflojarse la corbata y se golpeaba el pecho para recuperar la respiración. Minutos después logró incorporarse, saludó a las cerca de 80.000 personas presentes y abandonó temporalmente el escenario. Poco después, el espectáculo continuó con normalidad, aunque el episodio dejó una evidente preocupación entre los asistentes y quienes seguían la transmisión desde otros lugares.

Las condiciones climáticas extremas marcaron el desarrollo del concierto. Ese viernes, Londres registró una temperatura cercana a los 37,5 grados Celsius, estableciendo un nuevo récord para junio en la capital británica y obligando tanto a los organizadores como al propio artista a adoptar medidas preventivas para proteger al público.

La reacción de los seguidores no tardó en inundar las plataformas digitales. Uno de ellos escribió: “Cuando cayó de rodillas, mi corazón se detuvo de la impresión. Harry es increíble, sin duda se necesita una enorme fortaleza y resistencia para actuar con estas temperaturas, y aun así siempre lo da todo”. Otro usuario manifestó: “¡Oh, no! Estaba luchando de verdad, de verdad”, mientras un tercero cuestionó la actuación del equipo del cantante al señalar: “¿Por qué ninguno de su equipo notó que estaba luchando con su corbata? Esto es muy grave”.

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Hasta el momento, el representante del artista no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Sin embargo, la preocupación por las altas temperaturas no era nueva. Durante otra actuación celebrada días antes en el mismo recinto, Harry Styles ya había hecho un llamado directo a sus seguidores para priorizar su bienestar. “Vamos a cuidarnos mutuamente, por favor intenten mantenerse hidratados. Si necesitan algo en algún momento, avísenme, podemos parar en cualquier momento”, expresó desde el escenario.

Como parte de las medidas implementadas por la administración del estadio, se permitió el ingreso de botellas reutilizables de plástico rígido y metal, además de ofrecer agua a precio reducido y protector solar gratuito para los asistentes durante la ola de calor.

Pese al incidente, el intérprete mantiene programadas nuevas presentaciones en Wembley los días 29 de junio, 1, 3 y 4 de julio, como parte de una residencia que ha reunido a miles de fanáticos en la capital británica.

Mientras tanto, el nombre del cantante también volvió a ocupar titulares por las recientes declaraciones de la actriz y directora Olivia Wilde, quien habló por primera vez con amplitud sobre la relación sentimental que ambos mantuvieron tras conocerse durante el rodaje de Don't Worry Darling. En una entrevista concedida al pódcast Call Her Daddy, la cineasta recordó aquella etapa como un periodo especialmente feliz. “¡Realmente enojó a la gente! La gente estaba realmente furiosa”, afirmó sobre la reacción pública al romance.

Wilde también aseguró que, pese al constante escrutinio mediático, ambos lograron construir un espacio privado lejos de la controversia. “Tuvimos la relación más encantadora. Tan dulce, tan hermosa y realmente muy doméstica”, recordó. Además, utilizó una metáfora para describir el contraste entre su vida personal y la presión externa: “Era como si el tornado estuviera justo al otro lado de la puerta. Si estabas dentro pensabas: ‘Qué agradable es esto’, y luego abrías la puerta y una vaca y un tractor salían volando”.