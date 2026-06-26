Gaby Spanic estalla de dolor tras los devastadores terremotos en Venezuela

La actriz venezolana manifestó su profunda consternación luego de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, una tragedia que dejó cientos de víctimas y generó una emergencia nacional.

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz venezolana Gaby Spanic compartió emotivos mensajes en los que reveló la angustia que experimentó al conocer la magnitud del desastre, además de solicitar solidaridad internacional para quienes resultaron afectados.

La protagonista de exitosas producciones televisivas utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de esperanza y oración en medio de la crisis. En una de sus primeras publicaciones escribió: “Dios mío Santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba, Curazao”, reflejando su preocupación por las regiones impactadas por la actividad sísmica.

Horas después, la artista apareció en un video visiblemente conmovida, donde hizo un llamado a la unión y la fe frente a la tragedia. En su mensaje expresó: “Mi gente bella, tenemos que orar por el mundo, por Venezuela, por el mundo entero, está feo el mundo”. Sus palabras estuvieron acompañadas de lágrimas mientras describía el difícil momento emocional que enfrentó al enterarse de la situación que atraviesa su país natal.

Durante su intervención, Gaby Spanic también compartió el sentimiento de impotencia que experimenta como venezolana residente en el extranjero. Entre sollozos aseguró: “He llorado como una desgraciada, estoy harta de tantas cosas, le pido a dios cada día que ya meta su mano y que la justicia llegue a Venezuela y a los venezolanos, hemos vivido demasiado: xenofobia, injusticias, robos, persecuciones, ya es demasiado, terremotos…”.

La actriz aprovechó el espacio para denunciar lo que considera una insuficiente atención internacional hacia la emergencia humanitaria. Asimismo, señaló las dificultades que, según su experiencia, enfrentan numerosos venezolanos fuera de su país. En ese contexto afirmó: “En muchas partes del mundo es más importante el futbol, hasta matan perros, hasta roban impuestos a la gente pobre, en las desgracias lo menos que pensamos que van a ayudar, ayudan; Venezuela ha sido un país sacrificado con muchas injusticias, robado, saqueado, los que estamos en el mundo también hemos sufrido demasiado, no ha habido justicia pero somos agradecidos y trabajadores, pero no es equitativo”.

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Además de expresar su preocupación por familiares, amigos y miles de ciudadanos afectados, la artista reconoció el temor que siente ante la posibilidad de regresar a Venezuela debido a la compleja situación que atraviesa el país. También pidió el respaldo de la comunidad internacional para fortalecer las labores de rescate y atender las necesidades más urgentes de la población, incluyendo el suministro de ambulancias, hospitales, medicamentos y equipos de emergencia para quienes permanecen en las zonas afectadas.

En otro de los momentos más emotivos de su mensaje, Spanic destacó la vulnerabilidad del país frente a este tipo de fenómenos naturales al declarar: “Mi país no había ocurrido estos terremotos tan fuertes. Mi país no está preparado”.

La emergencia se produjo tras un inusual doblete sísmico, compuesto por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia. El fenómeno provocó el colapso de numerosos edificios, severos daños en la infraestructura y el desplazamiento de miles de familias. De acuerdo con el balance preliminar, la tragedia dejó al menos 164 fallecidos y más de 700 personas heridas, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Frente a la magnitud del desastre, las autoridades declararon estado de emergencia y solicitaron cooperación internacional para reforzar las operaciones de rescate. Diversos países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, India y México, anunciaron el envío de especialistas, rescatistas y apoyo logístico. Sin embargo, distintos sectores de la sociedad civil y figuras públicas han considerado que la respuesta internacional aún resulta insuficiente ante una de las mayores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.