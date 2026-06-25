La Tigresa del Oriente reafirma su apoyo al Pride y actuará en Panamá

La popular cantante peruana "Tigresa del Oriente" será una de las principales figuras de un evento que se celebrará este 27 de junio en Panamá, una presentación que marcará un nuevo capítulo en una trayectoria que ha logrado mantenerse vigente durante décadas gracias a su particular estilo, su presencia escénica y su capacidad para conectar con nuevas generaciones a través de internet.

La artista, considerada uno de los fenómenos virales más reconocidos de Latinoamérica, encabezará una jornada festiva que tendrá lugar en Mi Pueblito y que reunirá música, entretenimiento y actividades relacionadas con la diversidad y la inclusión. Su participación ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes continúan respaldando una carrera que ha sabido reinventarse con el paso del tiempo.

A sus 80 años, la intérprete deja claro que no contempla alejarse de los escenarios. En medio de especulaciones sobre una posible despedida artística, la cantante ha sido contundente al hablar sobre sus planes profesionales y su deseo de seguir desarrollando proyectos musicales mientras conserve energía y bienestar.

En declaraciones recientes, aseguró: “Sigo trabajando en el arte, sigo haciendo canciones... la edad no tiene nada que ver si todavía tengo salud física y mental”. Con esta afirmación, la artista despejó cualquier duda sobre su futuro en la industria y reafirmó su compromiso con una carrera que la convirtió en una figura reconocida dentro y fuera de Perú.

La llegada de La Tigresa del Oriente a Panamá forma parte de una agenda internacional que continúa ampliando su presencia en diferentes países. Aunque alcanzó notoriedad mundial durante los primeros años del auge digital gracias a sus videoclips virales, ha logrado sostener una conexión constante con el público mediante nuevas canciones, presentaciones en vivo y colaboraciones que mantienen vigente su imagen dentro del entretenimiento latino.

El espectáculo programado en Mi Pueblito reunirá además a varios exponentes de la escena musical local. La organización confirmó la participación de reconocidos DJs que acompañarán la celebración con una propuesta enfocada en la música electrónica, las experiencias visuales y el ambiente festivo. La programación contempla actividades durante varias horas, ofreciendo una experiencia diseñada para un público diverso y dispuesto a celebrar la libertad de expresión.

Los organizadores han destacado que la actividad busca promover valores asociados al respeto, la igualdad y la convivencia. Por ello, el evento combinará presentaciones artísticas con una atmósfera orientada a destacar la diversidad cultural y social, elementos que forman parte central de la propuesta.

Más allá de su carrera musical, La Tigresa del Oriente continúa despertando interés por su visión optimista sobre la vida y su capacidad para mantenerse activa en una industria caracterizada por los cambios constantes. La artista ha manifestado en distintas oportunidades que su principal motivación sigue siendo el cariño que recibe del público y la posibilidad de compartir su trabajo con personas de diferentes generaciones.

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En el plano personal, también ha dejado claro que actualmente se encuentra enfocada en su bienestar y en los proyectos que desarrolla día a día. Sobre este aspecto comentó: “Mi corazón está tranquilo... mis seguidores son mis amores”, una frase que refleja la estrecha relación que mantiene con quienes la han acompañado a lo largo de los años.

Su historia artística incluye presentaciones en distintos países de América Latina, participaciones en programas de televisión y apariciones que se han convertido en tendencia en redes sociales. Gracias a una personalidad auténtica y una propuesta poco convencional, logró construir una marca propia que continúa generando conversación en el ámbito del espectáculo.

La visita a Panamá representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el público que ha seguido su carrera desde sus inicios y también para acercarse a nuevas audiencias. La expectativa por su actuación confirma que sigue siendo una figura capaz de atraer atención mediática y convocar espectadores interesados en presenciar uno de los personajes más singulares de la música popular latinoamericana.

Con una carrera que desafía las barreras generacionales y una energía que continúa sorprendiendo a sus seguidores, La Tigresa del Oriente se prepara para subir nuevamente al escenario y demostrar que su legado artístico permanece tan vigente como siempre.