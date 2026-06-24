Condenan a una fan por perseguir a Jungkook de BTS: tocó el timbre de su casa 133 veces

La decisión judicial llegó después de varios meses de investigación por una serie de incidentes ocurridos cerca de la residencia del artista en Seúl.

La justicia de Corea del Sur emitió una sentencia contra una ciudadana brasileña acusada de acosar de manera reiterada a Jungkook, integrante de BTS, en un caso que ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan las estrellas del k-pop debido al comportamiento obsesivo de algunos seguidores.

De acuerdo con el fallo emitido por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la mujer fue declarada culpable de violar las normas surcoreanas relacionadas con el acoso persistente y el allanamiento de morada. Como resultado, recibió una condena de un año de prisión suspendida durante dos años, una medida que le permitirá permanecer en libertad siempre que cumpla las condiciones establecidas por la corte y no incurra en nuevos delitos durante ese periodo.

Las autoridades determinaron que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Durante esas semanas, la acusada acudió en al menos 22 ocasiones a la vivienda del cantante, pese a las advertencias emitidas por la policía y a las restricciones impuestas para impedir cualquier acercamiento al lugar.

La investigación reveló que uno de los primeros episodios se produjo el 7 de diciembre, cuando la mujer permaneció en las inmediaciones de la residencia dejando cartas, fotografías y otros objetos dirigidos al artista. Sin embargo, la situación alcanzó mayor gravedad días después, cuando regresó al inmueble y activó el timbre de la vivienda en repetidas ocasiones, llegando a presionarlo 133 veces durante una sola jornada con el propósito de obtener una respuesta directa de la estrella de BTS.

Según los antecedentes del caso, la acusada también intentó acceder al interior de la propiedad aprovechando el ingreso de un repartidor de comida. Los reportes indican que logró atravesar brevemente una puerta lateral que se encontraba abierta durante la entrega, un hecho que derivó en su detención el 13 de diciembre de 2025. Aunque recuperó la libertad al día siguiente, recibió una orden formal para mantenerse alejada de la residencia.

La persistencia de las conductas denunciadas llevó a las autoridades a dictar una medida de emergencia que le prohibía acercarse a menos de 100 metros del domicilio de Jungkook. Pese a ello, la mujer volvió a presentarse en la zona, situación que fortaleció el expediente judicial y dio paso a nuevas acciones legales en su contra.

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Al momento de establecer la condena, el tribunal consideró diversos elementos atenuantes. Entre ellos, destacó que la acusada nunca ingresó a los espacios privados de la vivienda y que permaneció detenida durante aproximadamente tres meses. Asimismo, los jueces concluyeron que existía un bajo riesgo de reincidencia y que la conducta estaba vinculada a una obsesión sentimental, sin evidencias de intención de causar daño físico al cantante.

La sentencia contempla además la posibilidad de una futura deportación una vez concluyan todos los procedimientos legales correspondientes. No obstante, esa medida dependerá del resultado definitivo del proceso y de las acciones que pueda emprender la defensa de la acusada.

El caso se suma a una serie de incidentes que han afectado la privacidad de Jungkook en los últimos años. Diversas personas han sido investigadas o detenidas por intentar ingresar a espacios vinculados con el artista, incluyendo su residencia y las áreas comunes del edificio donde vive.

Ante este escenario, el integrante de BTS ya había expresado públicamente su preocupación por el aumento de este tipo de comportamientos. Durante una transmisión en vivo, el cantante envió un mensaje directo a quienes exceden los límites del apoyo habitual hacia los artistas. En esa ocasión afirmó: “Tengo que dejarlo claro: apoyar es una cosa, pero lo que está mal, está mal (...) Todo está grabado como evidencia y serán llevados por la policía”.

La decisión judicial marca un precedente relevante en la lucha contra el acoso a celebridades, una problemática cada vez más visible dentro de la industria del entretenimiento asiático y que continúa impulsando medidas más estrictas para proteger la seguridad y la intimidad de los artistas.