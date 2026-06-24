Shakira presentó la versión en español de 'Dai Dai' y celebra triunfo Colombia

La presencia de la cantante en el Mundial de Fútbol 2026 sigue generando gran impacto tanto en el escenario musical como en el deportivo.

La artista colombiana Shakira, elegida para interpretar “Dai Dai”, canción oficial del torneo junto al nigeriano Burna Boy, volvió a captar la atención de millones de seguidores tras celebrar la clasificación de la Selección Colombia a los dieciseisavos de final y presentar oficialmente la versión en español del tema.

Mientras desarrolla su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran” por Estados Unidos, la barranquillera ha mantenido una estrecha conexión con la participación del combinado nacional en la máxima cita del fútbol. Durante una serie de presentaciones en Dallas, la cantante siguió de cerca el desempeño del equipo colombiano, que consiguió un resultado clave frente a la República Democrática del Congo para asegurar su continuidad en la competencia.

Días antes, Shakira había asistido junto a sus hijos, Milan y Sasha, a uno de los encuentros disputados en Dallas, demostrando nuevamente su interés por el campeonato. Sin embargo, fue durante uno de sus conciertos cuando vivió uno de los momentos más emotivos relacionados con la campaña de Colombia en el certamen.

En medio de una pausa de su espectáculo, la intérprete recibió la noticia de la victoria colombiana y se dirigió al camerino para compartir la celebración con parte de su equipo artístico. Vestida con uno de los característicos enterizos que utiliza durante la gira, expresó su entusiasmo al confirmar el resultado. “¡Acaba de ganar Colombia!”, exclamó la artista antes de festejar con saltos, bailes y abrazos junto a bailarines y miembros de su staff.

El episodio se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la emoción de la cantante y su apoyo constante a la selección nacional. La escena reforzó la imagen de Shakira como una de las figuras colombianas más influyentes a nivel internacional y una de las principales embajadoras culturales del país.

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Te puede interesar: Shakira lanzará la versión en español de 'Dai Dai' durante el partido de Colombia

Paralelamente, la artista lanzó la esperada adaptación al español de “Dai Dai”, una canción que se ha consolidado como uno de los himnos más representativos del Mundial 2026. La producción combina mensajes de superación, perseverancia y esfuerzo, elementos que conectan con el espíritu competitivo que caracteriza al torneo.

Entre los versos más destacados de la composición aparecen mensajes de motivación dirigidos a quienes persiguen sus metas. La letra transmite una invitación constante a mantener la confianza incluso en los momentos más difíciles. En una de sus estrofas, la canción expresa: “Que aquí en este lugar perteneces / Has sido valiente todo este tiempo / Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)”.

El tema también enfatiza la importancia de la determinación personal. Fragmentos como “Ven, sigue tu deseo / Donde hay voluntad, hay un camino / Eres el dueño de ese fuego / Nadie puede quitártelo” reflejan el tono inspirador que ha contribuido a su éxito global.

Otro de los momentos más llamativos de la canción es el homenaje a grandes leyendas del fútbol mundial. La letra menciona nombres históricos como “Pelé, Maradona, Maldini, Romário / Cristiano Ronaldo / El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká / Messi, Mbappé, Salah”, además de reconocer a varias de las selecciones más representativas del planeta.

La expectativa alrededor de Shakira y del Mundial continúa creciendo de cara a la gran final del campeonato. Está previsto que la cantante participe en el espectáculo del medio tiempo del partido decisivo, programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey. El evento reuniría a cerca de 82.000 espectadores y tendría como protagonista a una artista que sigue uniendo música, fútbol y orgullo colombiano en un escenario global.