Lionel Messi: IShowSpeed se roba la atención con su reacción viral a los goles del crack

La actuación del jugador en el encuentro entre Argentina y Austria no solo dejó titulares por su desempeño dentro del campo de juego.

Fuera de la cancha, quien también captó la atención de millones de usuarios en redes sociales fue el popular streamer IShowSpeed, cuya reacción a los dos goles del capitán argentino se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El creador de contenido estadounidense, reconocido por su enorme comunidad digital y por su admiración pública hacia Cristiano Ronaldo, volvió a protagonizar una escena viral durante un partido en el que Messi fue una de las grandes figuras. Diversos videos compartidos en plataformas como X, TikTok, Instagram y otras redes sociales mostraron al influencer reaccionando de forma llamativa ante cada anotación del futbolista argentino.

Las imágenes comenzaron a circular pocos minutos después del primer gol de Messi. En ellas se observa a IShowSpeed realizando gestos exagerados de sorpresa, incredulidad y aparente frustración mientras observaba el desarrollo del encuentro desde las gradas. Su comportamiento llamó la atención de quienes seguían el partido y generó miles de comentarios en cuestión de horas.

En varios de los videos difundidos se aprecia al streamer llevándose las manos al rostro, mirando fijamente el terreno de juego y reaccionando de manera teatral mientras algunas de las personas que lo acompañaban celebraban la anotación. La escena provocó una avalancha de reacciones entre usuarios que interpretaron el momento tanto como una muestra de rivalidad deportiva entre seguidores de Messi y Ronaldo como una nueva demostración del característico estilo de entretenimiento de Speed.

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Sin embargo, quienes siguen habitualmente el contenido del creador digital señalaron que este tipo de comportamientos forman parte de la personalidad que suele proyectar frente a las cámaras. A lo largo de los años, IShowSpeed ha construido una marca personal basada en reacciones intensas, expresiones exageradas y situaciones inesperadas diseñadas para generar interacción y entretenimiento entre sus seguidores.

La situación alcanzó un nuevo nivel cuando Lionel Messi marcó su segundo gol del partido. Fue entonces cuando los videos mostraron una reacción aún más llamativa por parte del streamer. En las grabaciones compartidas en redes sociales se le observa levantándose de su asiento y alejándose de la zona donde presenciaba el encuentro, una acción que muchos interpretaron inicialmente como una muestra de enojo.

No obstante, la mayoría de los seguidores del creador de contenido coincidieron en que la escena debía entenderse dentro del contexto habitual de sus transmisiones y apariciones públicas. Su salida del lugar fue vista por numerosos usuarios como una extensión del espectáculo que suele construir alrededor de sus reacciones deportivas, especialmente cuando se trata de figuras relacionadas con el eterno debate entre Messi y Cristiano Ronaldo.

La viralización de estos clips volvió a demostrar el enorme impacto que tienen tanto los eventos deportivos de alto perfil como las personalidades digitales con millones de seguidores. La combinación entre una destacada actuación de Messi y la presencia de IShowSpeed generó un fenómeno de conversación que trascendió el resultado del partido y dominó buena parte de las tendencias en redes sociales.

El episodio también puso de manifiesto cómo los creadores de contenido se han convertido en protagonistas indirectos de los grandes acontecimientos deportivos. Sus reacciones, comentarios y transmisiones suelen amplificar la conversación global y atraer la atención de audiencias que consumen el deporte desde perspectivas diferentes.

Mientras tanto, los videos continúan acumulando millones de reproducciones y comentarios. Para muchos usuarios, la reacción de IShowSpeed fue simplemente una muestra más de su estilo irreverente y humorístico. Para otros, se trató de una divertida representación de la rivalidad que existe entre seguidores de las dos máximas estrellas del fútbol contemporáneo.

Lo cierto es que, una vez más, Lionel Messi brilló dentro del terreno de juego, mientras que IShowSpeed logró convertirse en tendencia fuera de él, protagonizando uno de los momentos virales más comentados tras el duelo entre Argentina y Austria.