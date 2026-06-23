Shakira lanzará la versión en español de 'Dai Dai' durante el partido de Colombia

La expectativa entre los seguidores de la artista y los aficionados al fútbol internacional está a punto de llegar a su fin.

La artista colombiana confirmó el estreno de la esperada versión en español de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una producción que busca fortalecer el vínculo del torneo con el público hispanohablante y ampliar el alcance global del tema musical que ya se ha convertido en uno de los más escuchados de la competición.

El lanzamiento de esta nueva adaptación estará ligado a uno de los encuentros más esperados para los seguidores colombianos en la fase de grupos del campeonato. La cantante anunció que el estreno tendrá lugar durante la transmisión del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo, programado para este martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara, en México.

La cobertura televisiva del compromiso comenzará a las 21:00 horas de Colombia, igual hora en Panamá, momento en el que los espectadores podrán seguir tanto el desarrollo del encuentro como la presentación de la nueva versión de la canción. Aunque la intérprete barranquillera no reveló el minuto exacto en el que sonará el tema durante la transmisión, confirmó que el lanzamiento se realizará en el marco de la cobertura oficial del partido.

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La noticia ha despertado gran interés entre los aficionados al fútbol y los admiradores de la artista, especialmente por el impacto que ha tenido “Dai Dai” desde su publicación inicial. La canción fue presentada semanas antes del inicio del torneo en una versión en inglés interpretada por Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy, convirtiéndose rápidamente en uno de los elementos promocionales más importantes del Mundial.

Durante una reciente intervención, la artista compartió su entusiasmo por el rendimiento de varios protagonistas del campeonato y por el desempeño de la selección colombiana. En ese contexto expresó: “Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales”.

El estreno en español permitirá que millones de seguidores puedan conectarse con una versión adaptada especialmente para el público latinoamericano y de habla hispana. Una vez finalizada la presentación durante la transmisión deportiva, la canción estará disponible en las principales plataformas de música digital, facilitando su acceso inmediato a usuarios de todo el mundo.

Los fanáticos podrán escuchar “Dai Dai” en español a través de servicios como Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music, donde la producción se sumará al catálogo oficial de lanzamientos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta estrategia busca potenciar aún más la difusión de un tema que ya ha logrado cifras destacadas de reproducciones y visualizaciones desde su lanzamiento original.

El éxito de la canción ha sido notable. La versión inicial ha superado los 218 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los contenidos musicales más populares vinculados al torneo. Además, el pasado 12 de junio se lanzó una edición remix realizada junto al reconocido grupo británico Clean Bandit, ampliando su alcance entre nuevas audiencias y fortaleciendo su presencia en distintos mercados internacionales.

La llegada de esta adaptación en español representa la tercera versión oficial de “Dai Dai”, una decisión que responde al enorme interés generado por los seguidores hispanohablantes desde que el tema fue presentado por primera vez. La participación de Shakira en este proyecto también refuerza una relación histórica entre la artista y los campeonatos mundiales de fútbol.

A lo largo de los años, la cantante ha dejado una huella significativa en este tipo de eventos gracias a éxitos como “Waka Waka”, himno oficial de Sudáfrica 2010, y “La La La”, tema asociado al Mundial de Brasil 2014. Ahora, con el estreno de “Dai Dai” en español, Shakira vuelve a unir música y fútbol en una producción que promete convertirse en uno de los sonidos más representativos del Mundial 2026.