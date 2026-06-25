Matteo Bocelli conquista al mundo con 'Falling in Love': una gira internacional que marca su evolución

El cantante italiano Matteo Bocelli, de 28 años, presenta Falling in Love, su segundo trabajo discográfico, un proyecto que no solo da nombre a su nueva gira mundial, sino que también refleja una etapa de madurez artística y personal en la que la emoción ocupa un lugar central. Tras el éxito de sus presentaciones en Australia, el intérprete continúa su recorrido internacional con una serie de conciertos en Estados Unidos, consolidando su crecimiento como una de las voces jóvenes más destacadas de la música contemporánea.

Heredero de una tradición musical reconocida en todo el mundo, Matteo ha logrado construir una identidad propia dentro de la industria. Aunque su apellido está inevitablemente ligado a una de las figuras más importantes de la música italiana, el artista ha desarrollado un camino basado en la constancia, el trabajo y una búsqueda permanente de autenticidad. Su propuesta combina la elegancia de la música clásica con la sensibilidad del pop actual, creando un estilo capaz de conectar con públicos de distintas generaciones.

El nuevo álbum explora temas universales como el amor, la vulnerabilidad, la ilusión y el desamor. A través de melodías emotivas y una interpretación cargada de sensibilidad, Bocelli apuesta por canciones que buscan generar una conexión profunda con quienes las escuchan. Para el cantante, la música representa mucho más que una profesión; es una forma de transmitir sentimientos y crear vínculos humanos duraderos.

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La experiencia en directo ocupa un lugar esencial dentro de su carrera. Sobre el escenario encuentra el espacio ideal para compartir emociones con el público y alimentar esa energía que considera fundamental para cualquier artista. En ese sentido, asegura: “Para mí, el concierto es un momento muy importante porque lo que me gusta más es encontrar a las personas. Vivimos de encuentros con la gente, vivimos de energía, y todo eso se puede vivir en un concierto. Naturalmente, grabar un álbum es muy importante, es un lado de esta carrera que me gusta muchísimo, pero el concierto es un momento que me gusta porque puedo cantar en los ojos de todos.”

La preparación para una gira internacional exige disciplina y hábitos rigurosos. El intérprete reconoce que el cuidado de la voz es una prioridad absoluta y mantiene rutinas específicas relacionadas con la alimentación, el descanso y la recuperación física. Según explica: “Respecto a la alimentación, por ejemplo, aunque soy italiano, soy un poco intolerante al gluten. Entonces, cuando viajo, como sin gluten. Cada vez que tengo un concierto, normalmente es como a las ocho de la noche, así que hago desayuno y comida. Como a la una o a las 2 PM y después no tomo nada sólido porque necesito cinco o seis horas antes de la actuación para digerirlo. Y la regla más importante es la de dormir. Cuanto más duermes, mejor se recarga la voz. Eso es como una norma general.”

Más allá de los escenarios, Matteo Bocelli destaca por una visión profundamente humana de la vida. Considera que el éxito tiene sentido únicamente cuando permite generar emociones positivas y conectar con otras personas. Por ello, afirma: “Es una responsabilidad, pero también el motivo por lo que hacemos música, porque la música es emoción, y yo desde que era muy pequeño sabía que mi voluntad era vivir de emociones. Una vida sin emociones es una vida que no tiene nada. Por eso, sí, me siento muy afortunado porque tengo la posibilidad de viajar por el mundo y conocer personas diferentes, eso es algo que me llena el alma y el corazón y me hace mejor persona.”

La filosofía que inspira su música también se refleja en su vida cotidiana. El cantante encuentra felicidad en los momentos sencillos, en el contacto con sus seres queridos y en las experiencias compartidas lejos de los focos. Cocinar, reunirse con amigos y regresar a su ciudad natal forman parte de ese equilibrio que le permite mantenerse conectado con sus raíces.

La música apareció muy pronto en su vida y nunca dejó de acompañarlo. Recordando sus primeros años, confiesa: “Esto es lo que quiero hacer desde siempre. El sentimiento que tenía de la música es que sabía que no podría vivir sin ella.” Esa certeza lo llevó a iniciar un camino que tuvo uno de sus momentos decisivos con la grabación de “Fall On Me”, tema que interpretó junto a su padre y que impulsó su proyección internacional.

Actualmente, Matteo encara el futuro con entusiasmo, aunque procura mantener su atención en el presente. De hecho, sostiene: “Lo que más practico es vivir el presente. Para mí es un gran error pensar en el futuro a cada rato, porque te vas a perder las cosas bellas de este momento.” Con esa filosofía y el impulso de Falling in Love, el artista continúa expandiendo su propuesta musical ante audiencias de todo el mundo.