Tom Holland sorprendió en concurso de Spider-Man y fue eliminado por Zendaya

Una de las anécdotas más comentadas de la promoción de Spider-Man: Brand New Day tuvo lugar en Madrid, donde el actor participó de manera secreta en un concurso de imitadores del popular superhéroe.

Lo que parecía una actividad promocional más terminó convirtiéndose en un momento viral cuando el actor, reconocido mundialmente por interpretar a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue eliminado de la competencia y quedó fuera de la posibilidad de ganar.

El evento reunió a varios participantes caracterizados como Spider-Man, quienes debieron enfrentarse a diferentes desafíos inspirados en las habilidades del personaje. Los concursantes pusieron a prueba su capacidad física, sus reflejos, su creatividad y sus dotes interpretativas en una serie de pruebas diseñadas para encontrar al mejor imitador del héroe arácnido.

La principal sorpresa de la jornada fue la presencia encubierta de Tom Holland, quien se integró a la dinámica sin revelar su identidad. Con el rostro completamente cubierto por el traje, logró pasar desapercibido tanto para los demás competidores como para buena parte del público presente. Su participación se mantuvo en secreto hasta las instancias finales del concurso.

A lo largo de la competencia, los aspirantes recrearon movimientos característicos de Spider-Man, realizaron ejercicios de agilidad y representaron escenas inspiradas en el universo del personaje. El actor británico también tomó parte en estos retos, demostrando algunos de los gestos y posturas que ha perfeccionado durante años al interpretar al superhéroe en la gran pantalla.

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Conforme avanzaron las eliminaciones, el número de participantes se redujo hasta llegar a una ronda decisiva en la que intervino una invitada especial. Se trataba de Zendaya, actriz, compañera de reparto de Holland en la saga cinematográfica y su pareja fuera de los escenarios. Su incorporación al jurado añadió un componente inesperado a la definición del concurso.

Tras observar las actuaciones finales, la intérprete recibió la responsabilidad de emitir el voto que definiría al ganador. Antes de tomar una decisión, reconoció el nivel mostrado por los participantes y afirmó: “Es una decisión difícil. De verdad. Todos fueron muy talentosos”.

Finalmente, Zendaya eligió a otro concursante como vencedor, dejando fuera a Holland. El resultado provocó una ola de reacciones entre los asistentes y posteriormente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron con humor el hecho de que el actor que da vida al Spider-Man oficial no lograra imponerse en una competencia dedicada precisamente a imitar al personaje.

La revelación de la identidad de Holland se produjo después de conocerse el resultado. Cuando el público descubrió que uno de los finalistas era realmente el protagonista de la franquicia cinematográfica, la sorpresa fue inmediata. El momento se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más compartidos relacionados con la campaña promocional de la nueva película.

La visita de Holland y Zendaya a la capital española formó parte de una gira internacional para presentar Spider-Man: Brand New Day, una de las producciones más esperadas por los seguidores de Marvel. La película tiene previsto su estreno mundial el próximo 31 de julio y representa un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la cinta cuenta con un reparto integrado por figuras como Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. La trama se desarrolla después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo realizado por Doctor Strange borró de la memoria colectiva la existencia de Peter Parker.

En esta nueva entrega, el protagonista continúa protegiendo Nueva York desde el anonimato mientras enfrenta nuevas amenazas y experimenta cambios inesperados en sus habilidades. Paralelamente, el personaje de MJ, interpretado por Zendaya, explora una realidad completamente distinta, marcada por la ausencia de recuerdos relacionados con Parker. Este escenario abre nuevas posibilidades narrativas para una franquicia que sigue siendo una de las más exitosas del cine de superhéroes y una de las producciones más esperadas del año.