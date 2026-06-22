Toy Story: Tom Hanks revela el lado desconocido de Woody y confiesa por qué no viviría con él

El actor explicó que, incluso después de décadas de experiencia, la presión por ofrecer interpretaciones auténticas sigue siendo una constante en cada proyecto.

A sus 69 años, el actor Bruce Willis continúa siendo una de las figuras más respetadas y admiradas de Hollywood.

Con una trayectoria que abarca décadas de éxitos cinematográficos, el actor estadounidense volvió a captar la atención del público tras compartir reflexiones íntimas sobre su carrera, su proceso creativo y algunos de los personajes que marcaron generaciones enteras. Durante una conversación en el podcast The Rest is Entertainment, el protagonista de numerosas producciones emblemáticas habló sobre la exigencia de la actuación y sorprendió con una divertida confesión relacionada con Woody, el inolvidable vaquero de la saga Toy Story.

Lejos de limitarse a recordar anécdotas de su carrera, Hanks profundizó en los desafíos emocionales que implica trabajar frente a las cámaras. El actor explicó que, incluso después de décadas de experiencia, la presión por ofrecer interpretaciones auténticas sigue siendo una constante en cada proyecto.

Al describir las largas jornadas de filmación, comentó: “Al final del día 47 de rodaje, en la hora 14, uno todavía debe capturar un destello emocional que va a durar para siempre, lo haga bien o no”. La declaración refleja la intensidad con la que afronta cada papel y la responsabilidad que siente hacia el público.

Esa búsqueda permanente de autenticidad también ha provocado que el intérprete evite revisar gran parte de su filmografía. Según explicó, existen escenas que todavía le generan incomodidad porque considera que no alcanzó el nivel interpretativo que buscaba. Sobre esa sensación señaló: “Existen películas que tienen momentos que no puedo ver porque no llegué ahí. Hay un momento doloroso en el que simplemente pienso: ‘No estoy ahí’”.

La autocrítica, aseguró, forma parte inseparable de su profesión. Incluso después de ganar premios y protagonizar algunas de las películas más exitosas de la historia reciente del cine, continúa enfrentando dudas sobre su desempeño. Hanks resumió ese sentimiento con una frase que sorprendió a muchos seguidores: “Siempre queda el temor de ser escoltado fuera del set porque la policía de la autenticidad me considera un fraude”.

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Entre los ejemplos que compartió se encuentra una escena de la película Náufrago, una de las producciones más recordadas de su carrera. El actor admitió que todavía existe un momento específico que evita ver debido a que considera que no logró conectar completamente con el personaje. Según explicó: “Hago un gesto que me parece falso y que es mío, no de Chuck. Si la película está en la televisión, me levanto y salgo antes de esa escena”.

Durante la conversación también abordó el legado de Toy Story, una franquicia que transformó la historia de la animación digital y consolidó a Woody como uno de los personajes más queridos del entretenimiento mundial. Hanks recordó que, en sus inicios, el proyecto representaba una apuesta tecnológica sin precedentes para la industria cinematográfica.

Al recordar aquellos primeros pasos, explicó: “Nos explicaban como si fuera una mezcla volátil que podía explotar en cualquier momento si no se hacía bien. Era una nueva tecnología de animación que no era dibujada a mano”.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando imaginó cómo sería convivir diariamente con Woody fuera de la pantalla. Lejos de la imagen amistosa que transmite el personaje, el actor bromeó sobre la dinámica que tendrían juntos. Entre risas aseguró: “Woody me volvería loco. Estaríamos en una competencia continua por ver quién está a cargo”.

Hanks también reflexionó sobre el impacto cultural que han tenido sus personajes a lo largo del tiempo. Según explicó, muchas personas que crecieron viendo las aventuras de Woody y Buzz Lightyear continúan regresando a esas historias décadas después. Esa conexión emocional, afirmó, es una de las mayores recompensas que puede ofrecer el cine.

El actor considera que la industria del entretenimiento ha cambiado profundamente debido a la tecnología y a las nuevas formas de consumo audiovisual. Sobre esta transformación comentó: “Ahora cualquiera puede entretenerse solo durante todo el día en intervalos de tres minutos”.

Más allá de los cambios en Hollywood, Tom Hanks sigue valorando el poder de las experiencias compartidas, aquellas que reúnen a miles de personas alrededor de una historia. Para él, ese vínculo colectivo continúa siendo uno de los elementos más valiosos del cine y una de las razones por las que personajes como Woody permanecen vivos en la memoria de varias generaciones.