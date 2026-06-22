Rod Stewart alarma a sus seguidores tras casi desvanecerse durante un concierto

La gira de despedida vivió uno de sus momentos más tensos luego de que el legendario cantante británico experimentara un problema de salud durante una presentación en Utah que obligó a su equipo a intervenir de inmediato.

El incidente ocurrió frente a miles de asistentes y volvió a poner el foco sobre el estado físico de Rod Stewart, de 81 años, quien atraviesa una intensa agenda de conciertos en Estados Unidos.

El episodio tuvo lugar el 20 de junio de 2026 en el Utah First Credit Union Amphitheatre, ubicado en West Valley City. Durante el espectáculo, varios asistentes notaron que el intérprete de clásicos del rock y el pop comenzó a mostrar señales evidentes de agotamiento mientras recorría el escenario. Imágenes difundidas posteriormente mostraron al músico apoyándose en distintos elementos para mantener el equilibrio, incluyendo equipos de sonido, estructuras laterales y barreras cercanas al área principal del show.

La situación llevó a miembros de la producción a actuar con rapidez. Minutos después, personal de apoyo ingresó al escenario con una bombona de oxígeno para asistir al cantante. Tras recibir varias inhalaciones, Stewart decidió dirigirse directamente al público para explicar lo ocurrido y tranquilizar a los asistentes.

Con su característico sentido del humor, el artista expresó: “El show debe continuar. Casi me desmayo ahí. ¿Les importaría si me siento para esta canción?”. La frase fue recibida con aplausos y muestras de apoyo por parte de los espectadores, quienes acompañaron al músico mientras continuaba la presentación sentado en una silla.

Aunque no existe una explicación oficial sobre las causas exactas del episodio, algunos observadores señalaron que la altitud de West Valley City podría haber influido en el malestar. La localidad se encuentra a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar el rendimiento físico, especialmente en personas de edad avanzada sometidas a esfuerzos prolongados.

La preocupación por la salud de Rod Stewart no surgió únicamente a raíz de este incidente. Durante las últimas semanas, el cantante ha enfrentado diversos problemas médicos que han afectado el desarrollo normal de su gira. Apenas unos días antes del concierto en Utah, canceló una presentación programada en San Diego cuando faltaba menos de una hora para el inicio del evento.

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Inicialmente, la suspensión fue atribuida a una infección sinusal. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el músico había sido diagnosticado con una infección respiratoria aguda que derivó en un cuadro de laringitis, afectando de manera directa su capacidad vocal.

La cancelación generó comentarios entre algunos seguidores después de que el artista fuera fotografiado en Boston pocas horas más tarde asistiendo a un encuentro de la selección de Escocia en el Mundial de Fútbol. Stewart explicó posteriormente que los tratamientos médicos habían mejorado su estado general, aunque su voz todavía no se encontraba en condiciones adecuadas para afrontar una actuación profesional.

Los inconvenientes de salud no son nuevos dentro de esta etapa de su carrera. En mayo también se vio obligado a cancelar dos espectáculos previstos en Las Vegas para cumplir con un período de reposo vocal. En aquella ocasión compartió un mensaje dirigido a sus admiradores: “Mis disculpas a mi familia de fans. Estoy en reposo vocal mientras me recupero de una infección sinusal”. Posteriormente añadió: “Espero verlos en un próximo show en el Caesars Palace o en la gira este verano”.

Pese a estos contratiempos, el artista ha reiterado que no contempla abandonar la música. Cuando anunció en 2024 la gira One Last Time, aclaró que su intención era poner fin a las grandes giras internacionales, pero no retirarse de los escenarios.

En ese momento escribió: “Esto será el fin de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo ningún deseo de retirarme”. Además, reafirmó su pasión por la música con una declaración que resume su compromiso con el espectáculo: “Amo lo que hago, y hago lo que amo”.

El cantante también ha atribuido su longevidad artística a una estricta disciplina física. En una entrevista explicó: “Me mantengo en muy buena forma. Jugué al fútbol toda mi vida. Y siempre tuve un entrenador, el mismo durante 38 años”.

Mientras continúa recuperándose, la gira One Last Time mantiene sus fechas previstas durante julio y agosto, con una última presentación programada en St. Louis, donde miles de seguidores esperan volver a ver sobre el escenario a una de las figuras más influyentes de la música británica.