Los Ghetto Kids conquistan Times Square junto a Shakira y sus hijos

La aparición pública ocurre en la antesala de la gran final del torneo, que se celebrará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde Shakira será la encargada del espectáculo de medio tiempo.

Shakira continúa acaparando la atención en Estados Unidos. A pocos días de encabezar el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, la cantante colombiana fue vista recorriendo las calles de Nueva York junto a sus hijos, Milan y Sasha, y los integrantes de los Ghetto Kids, protagonizando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En videos compartidos por fanáticos y los propios artistas, los pequeños bailaron en pleno Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana, mientras decenas de seguidores y curiosos se detenían para observar la improvisada presentación.

La aparición pública ocurre en la antesala de la gran final del torneo, que se celebrará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde Shakira será la encargada del espectáculo de medio tiempo.

La intérprete de Hips Don't Lie compartirá escenario con artistas internacionales como BTS, Justin Bieber, Madonna y Burna Boy. Entre los invitados también figuran los Ghetto Kids, el popular grupo infantil de baile originario de Uganda, así como la joven bailarina Eseniia Mikheeva.

Una colaboración nacida en redes sociales

La relación entre Shakira y los Ghetto Kids comenzó gracias al impacto de las redes sociales. El grupo ugandés publicó meses atrás una coreografía del tema "Dai Dai", video que llamó la atención de la cantante y dio paso a una colaboración que ahora tendrá uno de sus momentos más importantes durante el espectáculo del Mundial de Clubes.

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No es la primera vez que los niños comparten escenario con la artista. El pasado 14 de julio participaron en la Caminata con la Loba, la tradicional dinámica previa al concierto de Shakira en Newark, Nueva Jersey, donde acompañaron a la barranquillera junto a decenas de seguidores seleccionados para abrir el espectáculo, consolidando así el vínculo entre la cantante y el grupo de bailarines.

Con esta aparición en Times Square, Shakira vuelve a generar expectativa entre sus seguidores, mientras afina los últimos detalles para una de las presentaciones más esperadas del evento deportivo, en la que promete ofrecer un espectáculo cargado de música, baile y sorpresas.

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