Shakira sorprende al aparecer con los Ghetto Kids en Nueva Jersey antes de la final del Mundial

Los Ghetto Kids también formarán parte del espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial de Clubes , que se celebrará el próximo domingo 19 de julio , donde volverán a compartir escenario con Shakira en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

El sueño de los Ghetto Kids continúa haciéndose realidad. El reconocido grupo infantil de bailarines de Uganda, integrado por niños que provienen de entornos vulnerables, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al acompañar a Shakira durante su más reciente presentación de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

La cantante colombiana sorprendió al público al hacer su tradicional entrada al escenario, conocida como "La caminata de la loba", junto a los pequeños bailarines, quienes caminaron a su lado desde el backstage hasta el escenario principal.

La aparición de los niños desató una ovación entre los asistentes, mientras que en redes sociales comenzaron a viralizarse los videos de este emotivo momento. Además de la participación de los Ghetto Kids, el concierto contó con la presencia del cantante Wyclef Jean, invitado especial de la noche.

La participación junto a Shakira representa un nuevo hito para los Ghetto Kids, un grupo que nació en Uganda y que ha conquistado al mundo gracias a sus enérgicas coreografías y a los videos que comparten en plataformas digitales. Su historia de superación los ha convertido en un símbolo de esperanza para miles de niños.

La emoción no termina ahí. Los Ghetto Kids también formarán parte del espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial de Clubes, que se celebrará el próximo domingo 19 de julio, donde volverán a compartir escenario con Shakira en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Con esta doble participación, el grupo ugandés sigue consolidando su proyección internacional, demostrando que el talento y la perseverancia pueden abrir puertas a escenarios de talla mundial.

Puedes leer: Shakira y Wyclef Jean reviven 'Hips Don't Lie' en un concierto inolvidable en Newark