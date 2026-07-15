Shakira y Wyclef Jean reviven 'Hips Don't Lie' en un concierto inolvidable en Newark

La colombiana tendrá otro compromiso de gran relevancia este fin de semana: el próximo domingo será la encargada del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los eventos televisivos más vistos del planeta, donde volverá a compartir su música ante millones de espectadores.

La cantante colombiana Shakira volvió a demostrar por qué su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour sigue siendo una de las más exitosas del momento. La noche del martes 14 de julio hizo vibrar un Prudential Center completamente lleno, en Newark, Nueva Jersey, con un concierto cargado de energía y una sorpresa que desató la euforia de miles de fanáticos.

Tal como lo había adelantado en sus redes sociales, la barranquillera invitó al escenario al músico haitiano Wyclef Jean, con quien protagonizó una de las reuniones más esperadas de la gira al interpretar "Hips Don't Lie", el éxito mundial que ambos lanzaron en 2006.

La aparición del artista fue recibida con una ovación del público, que cantó y bailó uno de los temas más emblemáticos de la carrera de Shakira. La canción, incluida originalmente en la reedición del álbum Oral Fixation, Vol. 2, se convirtió en un fenómeno global y encabezó las listas de popularidad en decenas de países, consolidándose como uno de los sencillos más exitosos de la música pop y latina.

El reencuentro de ambos artistas sobre el escenario marcó una nueva interpretación en vivo de este clásico, considerado uno de los momentos más memorables de la actual gira.

Wyclef Jean, reconocido por ser uno de los fundadores del grupo de hip hop The Fugees y por su exitosa carrera como solista y productor, ha colaborado con numerosos artistas internacionales. Su participación junto a Shakira en "Hips Don't Lie" sigue siendo una de las colaboraciones más exitosas de ambos.

Puedes leer: Isabella Ladera y Hugo García anuncian el nacimiento de su hijo Koa

Mientras tanto, Shakira continúa cosechando éxitos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que ha agotado entradas en múltiples ciudades de América y Europa y que ha reafirmado su conexión con el público tras el lanzamiento de su más reciente álbum.

La gira continuará en las próximas semanas con presentaciones en Nueva York, Elmont y Atlantic City, antes de seguir su recorrido por otras ciudades de Norteamérica y Europa.

Además, la colombiana tendrá otro compromiso de gran relevancia este fin de semana: el próximo domingo será la encargada del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos televisivos más vistos del planeta, donde volverá a compartir su música ante millones de espectadores.