Isabella Ladera y Hugo García anuncian el nacimiento de su hijo Koa

Las publicaciones también dejaron entrever que el bebé nació mediante un parto en casa . En las imágenes se observa a Ladera dentro de una piscina de parto, acompañada y apoyada por Hugo García durante el proceso.

La creadora de contenido Isabella Ladera y el modelo y deportista peruano Hugo García anunciaron el nacimiento de su hijo Koa, una noticia que compartieron con sus millones de seguidores a través de las redes sociales.

La pareja publicó las primeras imágenes del recién nacido, mostrando algunos de los momentos más emotivos de su llegada. El nacimiento generó una ola de reacciones y cientos de mensajes de felicitación por parte de fanáticos, amigos y otras figuras del entretenimiento digital.

Koa es el segundo hijo de Isabella Ladera, quien ya es madre de Mía Antonella, fruto de una relación anterior.

Junto a las fotografías, la influencer compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre la experiencia del parto.

"Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte", escribió.

Las publicaciones también dejaron entrever que el bebé nació mediante un parto en casa. En las imágenes se observa a Ladera dentro de una piscina de parto, acompañada y apoyada por Hugo García durante el proceso.

Isabella Ladera es una de las creadoras de contenido venezolanas con mayor proyección en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar, maternidad, bienestar y estilo de vida. En los últimos años ha consolidado una amplia comunidad de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, convirtiéndose en una de las influencers más comentadas de Latinoamérica.

Por su parte, Hugo García es un modelo, influencer y deportista peruano, conocido por su participación en programas de competencia y por su presencia en las redes sociales.

Desde que hicieron pública su relación, ambos han compartido con sus seguidores diferentes etapas de su vida en pareja, incluido el anuncio del embarazo, que generó gran expectativa entre sus comunidades digitales. Ahora, con la llegada de Koa, la pareja inicia una nueva etapa como familia, recibiendo numerosas muestras de cariño de sus seguidores.

Puedes leer: Lola Índigo sufre inesperado incidente con su peluca durante un concierto