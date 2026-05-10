Guitarrista de Ulpiano Vergara se va a los golpes en pleno baile en La Chorrera ¿Qué ocurrió?

Hasta el momento, ni Ulpiano Vergara ni miembros oficiales de la agrupación han emitido un pronunciamiento público sobre el incidente viralizado en redes sociales.

Un incidente ocurrido durante una presentación del cantante típico Ulpiano Vergara en Jardín La Esperanza en El Coco de La Chorrera se volvió viral en redes sociales luego de que circularan videos en la que se ve una agresión protagonizada por un integrante de la agrupación.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales, el hecho ocurrió durante el inicio de una noche de clásicos del “Mechi Blanco”, cuando supuestamente se registraron problemas técnicos con el sistema de sonido alquilado para el evento.

El guitarrista del conjunto reclamó por las fallas en el audio y posteriormente se produjo una discusión con la persona encargado del sonido, situación que terminó en una agresión física. En medio del altercado, el vocalista de la agrupación, Manuel Carrera, quiso mediar en el asunto, tratando de separar a los dos hombres, pero terminó siendo agredido por su propio compañero, ante la mirada incrédula de los que se encontraban presentes.

Tras el incidente, los ánimos lograron ser controlados y posteriormente se llamó a otro guitarrista para continuar con la presentación artística programada, la cual finalmente se desarrolló con normalidad ante el público presente.

En redes sociales también comenzaron a circular audios atribuidos al supuesto guitarrista involucrado, en los que relata su versión de lo ocurrido y asegura que reaccionó luego de sentirse irrespetado durante la discusión relacionada con el equipo de sonido.

“Él me desconectó el cable porque yo le estaba reclamando por el sonido. Teníamos tres días con problemas en la guitarra y yo le dije: viejo, tú no puedes conseguir un cable”, se escucha en parte del audio viralizado.

En otros de los audios, el supuesto guitarrista se lamenta por lo sucedido: "Definitivamente yo mismo me boté y me ha dado como tristeza".

Posteriormente, Ulpiano Vergara se pronunció en sus redes sociales. En un comunicado, el “Mechi Blanco” lamentó lo ocurrido y aseguró que los hechos fueron ajenos al espectáculo musical.

“Mi persona Ulpiano Vergara y nuestro equipo de trabajo lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante la presentación en la noche de ayer, una situación ajena al espectáculo terminó generando momentos incómodos para el público presente”, expresó el artista.

Vergara pidió disculpas a sus seguidores y aseguró que durante sus más de 56 años de trayectoria artística ha mantenido una carrera basada en el respeto, la disciplina y el compromiso con su público, alejándose de situaciones de violencia o altercados que afecten la música típica panameña.

“A todas las personas asistentes, seguidores, empresarios y amantes de nuestra música típica, ofrecemos disculpas sinceras por los momentos desagradables vividos”, manifestó.

ni miembros oficiales de la agrupación han emitido un pronunciamiento público sobre el incidente viralizado en redes sociales.

El hecho ha generado múltiples comentarios entre seguidores de la música típica panameña, especialmente por tratarse de una presentación de uno de los artistas más reconocidos del género típico nacional.