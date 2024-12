Hermano de Macaulay Culkin le prohíbe a sus hijos ver 'Mi pobre angelito'

A pesar de ser un clásico navideño protagonizada por su hermano y en la que él también actúa no quiere que sus hijos la vean. Kieran Culkin, conocido por su papel en la exitosa y multipremiada serie Succession, reveló en una entrevista las razones detrás de su decisión y el impacto que el filme.

El actor, padre de Kinsey y Wilder, explicó que considera que algunas escenas de la película podrían ser demasiado impactantes para sus hijos pequeños. Entre ellas, destacó la escena en la que una tarántula aterriza en el rostro de uno de los villanos y otra donde Marv amenaza a Kevin McCallister con morderle los dedos: “Son situaciones que pueden ser aterradoras para un niño pequeño”, comentó.

Mientras Kieran aún duda, Macaulay Culkin, el inolvidable Kevin McCallister, no tuvo reparos en mostrarle la película a su propio hijo, Dakota, de tres años. En una entrevista en 2023, el actor bromeó sobre cómo su hijo disfruta la película. “Le dije que yo era el niño de la pantalla, y ahora cree que su papá atrapaba a los malos”, relató con humor en The Tonight Show.

No obstante, Macaulay también confesó que ver la película ya no es lo mismo para él: “La conozco tan bien que, cuando la veo, solo murmuro mis líneas. Es como una repetición automática”, admitió. Aunque Mi pobre angelito es recordada con cariño por millones de fans, su éxito marcó profundamente a los Culkin. La película convirtió a Macaulay en una estrella mundial de la noche a la mañana, un cambio que no fue fácil para la familia.

En una entrevista con Esquire, Kieran reflexionó sobre la presión que su hermano enfrentó a tan corta edad: “Tuvo que manejar un nivel de fama que incluso muchos adultos encontrarían abrumador”, expresó.

El impacto de la fama también llevó a Kieran a adoptar un enfoque más reflexivo con respecto a la exposición mediática de su propia familia. Esto podría explicar en parte su cautela al introducir a sus hijos en el legado cinematográfico de su hermano.

Estrenada en 1990 , Mi Pobre Angelito ( Home Alone en inglés) se convirtió rápidamente en una de las películas navideñas más emblemáticas de todos los tiempos. Dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, la cinta catapultó a la fama al joven actor Macaulay Culkin, que tenía apenas 10 años al momento de su lanzamiento. Cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de 8 años que es olvidado accidentalmente por su familia cuando todos viajan a París para pasar las fiestas navideñas. Solo en casa, Kevin debe valerse por sí mismo para defender su hogar de dos torpes ladrones, Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern). A lo largo de la trama, Kevin improvisa ingeniosas trampas para frustrar a los ladrones, mientras descubre el verdadero significado de la familia y la Navidad.

La película fue un rotundo éxito tanto en taquilla como entre la crítica y el público. Recaudó aproximadamente $476,7 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la comedia más taquillera de la historia en su momento. Mantuvo ese récord durante más de dos décadas y sigue siendo una de las favoritas en la temporada navideña.

Macaulay Culkin repitió el papel en la secuela Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), que también fue un éxito en taquilla. Sin embargo, la temprana fama tuvo repercusiones negativas para el actor. Culkin protagonizó otras películas como The Good Son (1993) y Richie Rich (1994), pero su popularidad comenzó a caer a mediados de los años 90. En 1994, anunció su retiro temporal de la actuación, en parte para lidiar con problemas familiares. como la batalla legal entre sus padres por su custodia y control financiero.