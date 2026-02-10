Hijo de la princesa de Noruega niega que una de las denunciantes por violación estuviera dormida

Para demostrar que los actos ocurrieron mientras la joven no podía oponerse, la fiscalía presentó un video incautado en la casa de Høiby, grabado por él mismo con su teléfono.

Oslo, Noruega/El hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega negó el martes ante un tribunal que una de las cuatro mujeres que lo denuncian por violación estuviera dormida durante los hechos, descritos por la afectada como "la peor pesadilla".

Marius Borg Høiby –hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001– comparece desde la semana pasada ante la justicia noruega para responder a 38 cargos, incluidos cuatro delitos de violación y agresiones contra exparejas.

El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, en particular las de violación, que en total podrían acarrearle hasta 16 años de prisión.

El martes, el tribunal de Oslo comenzó a examinar la segunda presunta violación, que según la fiscalía habría ocurrido el 8 de octubre de 2023 tras una fiesta en un departamento en las islas Lofoten, donde Høiby y su padrastro, el príncipe Haakon, se alojaban para practicar surf.

Tras mantener relaciones sexuales consentidas, la denunciante, una joven que conoció a través de la aplicación Tinder, afirma haberse despertado mientras Høiby iniciaba nuevos actos sexuales sin su consentimiento.

"La peor pesadilla de mi vida", declaró el martes, afirmando que cerró los ojos "para no tener que presenciar" su propia agresión.

"Recuerdo haberme despertado mientras él estaba en acción. Me dije: 'No entiendo cómo alguien puede tener relaciones sexuales con una persona que está dormida'», explicó.

Para demostrar que los actos ocurrieron mientras la joven no podía oponerse, la fiscalía presentó un video incautado en la casa de Høiby, grabado por él mismo con su teléfono.

Según el fiscal Sturla Henriksbø, ese fragmento de cinco segundos muestra a la joven dormida en el momento de los hechos. La denunciante dijo además que esas imágenes fueron grabadas sin su conocimiento.

La fiscalía también incorporó datos del reloj inteligente de la joven para demostrar que estaba dormida.

Sin embargo, Marius Borg Høiby aseguró que estaba despierta.

"Estaba despierta cuando tuve relaciones sexuales con ella", declaró en el estrado, antes de corregirse: "Cuando tuvimos relaciones".

"Si tuvimos relaciones tres o cuatro veces antes, y la desperté cada vez, ¿por qué diablos lo habría hecho sin despertarla la última vez?", subrayó.

El arresto de Høiby el 4 de agosto de 2024, acusado de haber agredido a su pareja la noche anterior, desencadenó el peor escándalo que haya vivido jamás la familia real noruega.

La investigación, que incluyó el análisis de fotos y vídeos encontrados en los distintos teléfonos y ordenadores del acusado, llevó a la policía a imputarle también violaciones de mujeres que no estaban en condiciones de resistirse.