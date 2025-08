Hulk Hogan | La causa oficial de su muerte conmociona al mundo

Ahora, casi una semana después de su sorpresiva partida, las autoridades médicas han confirmado que el icónico luchador murió a causa de un infarto agudo de miocardio, término médico que corresponde a un ataque cardíaco.

De acuerdo con un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pinellas, difundido por CNN, la muerte del ícono de la lucha libre fue clasificada como “natural”. El mismo documento añade que Hogan padecía arritmia cardíaca y cáncer en la sangre, condiciones que contribuyeron significativamente al desenlace fatal.

“No se realizó autopsia ni examen físico,” aclaró la oficina en un comunicado enviado a CNN. “La certificación de la muerte fue hecha por su médico de cabecera.”

El campeón de lucha libre, estrella de cine y figura de la cultura pop fue declarado muerto en el Hospital Morton Plant tras ser atendido por equipos de emergencia en su hogar. Según confirmó la policía de Clearwater, no hubo señales de actividad sospechosa en su fallecimiento, aunque la investigación sigue abierta para cerrar detalles administrativos del caso.

Aunque su muerte fue inesperada para muchos de sus seguidores, algunos indicios ya habían encendido alarmas. Apenas dos días antes del suceso, su exmanager Jimmy Hart publicó en X: “¡Hulk está genial, fenomenal! ¡Anoche en el karaoke con Nick estuvo absolutamente fantástico, cariño!”

Estas declaraciones contrastan con los rumores difundidos un mes antes, que sugerían que Hogan estaba “en su lecho de muerte” tras una cirugía de fusión de cuello en mayo. Aunque su equipo desmintió entonces tales versiones, sí confirmaron que el luchador había sufrido múltiples complicaciones físicas en los últimos años.

En septiembre de 2024, durante una aparición en el podcast IMPAULSIVE de Jake Paul, Hogan confesó: “Me han operado como 25 veces en los últimos 10 años. Me han operado 10 veces de la espalda, me han reemplazado ambas rodillas y ambas caderas, hombros… de todo.”

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Hulk Hogan fue mucho más que un luchador. Figura central de la “era dorada” de la WWE, protagonizó rivalidades legendarias con luchadores como “Rowdy” Roddy Piper y “Macho Man” Randy Savage, que catapultaron el deporte a niveles de audiencia nunca antes vistos. Su presencia fue fundamental para que la lucha libre se transformara en un fenómeno global durante los años 80 y 90.

En un comunicado publicado tras su muerte, World Wrestling Entertainment (WWE) expresó: “WWE lamenta el fallecimiento del miembro del Salón de la Fama de WWE, Hulk Hogan. Una de las figuras más reconocidas de la cultura pop, Hogan ayudó a WWE a lograr reconocimiento global en los años 80. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y aficionados de Hogan”.

Además del infarto y la arritmia, Hogan también padecía leucemia linfocítica crónica (LLC), un tipo de cáncer en la sangre, según revelaron documentos médicos compartidos por Page Six. Esta condición suele progresar lentamente, pero puede debilitar considerablemente el sistema inmune y aumentar el riesgo de complicaciones cardíacas.

Su historial de cirugías e intervenciones médicas estuvo directamente relacionado con los daños acumulados durante sus años en el ring, un legado físico que Hogan nunca ocultó: “He estado lidiando con problemas de espalda por años”, dijo su representante en junio. “La operación de cuello a la que se sometió recientemente fue un éxito, pero seguía recuperándose.”

Hogan no solo fue un ídolo en el ring. También incursionó en el cine, la televisión y los negocios. Su programa “Hogan Knows Best” lo mostró como padre y esposo, reflejando otra faceta de su vida. En 2023, se casó con Sky Daily, siendo esta su tercera esposa, después de sus matrimonios con Linda Hogan y Jennifer McDaniel.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, sus representantes emitieron una breve pero sentida declaración: “Estamos desconsolados. Era un gran ser humano y un gran amigo”.

La causa oficial de muerte de Hulk Hogan pone fin a días de especulaciones y confirma el deterioro de salud que arrastraba silenciosamente. Su legado, sin embargo, sigue más vivo que nunca: fue un pionero, un ícono, y un hombre cuya figura marcó generaciones. Su imagen musculosa y su lema “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?” quedarán inmortalizados en la historia del entretenimiento deportivo.