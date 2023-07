¡Impactante! Tom Holland habla sobre cómo se volvió ‘esclavo’ del alcohol

Tom Holland se está abriendo sobre sus luchas con la adicción al alcohol. El actor de Crowded Room, de 27 años, fue honesto en el podcast On Purpose With Jay Shetty sobre su "obsesión" con la bebida y cómo lo llevó a un viaje de sobriedad de un año y medio.

Compartió que había estado "bebiendo mucho". Holland dijo que siempre ha sido capaz de manejar cantidades masivas de alcohol. Sin embargo, después de una temporada de vacaciones particularmente (navidad), Holland decidió probar un enero seco.

"Todo en lo que podía pensar era en tomar un trago. Me despertaba pensando en eso. Estaba mirando el reloj, '¿Cuándo son las 12?'", recordó Holland. "Y realmente me asustó. Wow, tal vez tengo un poco de alcohol".

Al darse cuenta de este problema, Holland también trató de quedarse sin ingerir alcohol para febrero, y señaló: "Pasaron dos meses y todavía estaba luchando. Sentí que no podía ser social. Sentí que no podía ir al pub y tener un refresco de lima. No podía salir a cenar. Estaba muy mal, estaba luchando. Y empecé a preocuparme mucho de que tal vez tenía un problema con el alcohol".

Su consumo de alcohol, dijo Tom, lo dejó preguntándose: "¿Por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar?".

Decidió esperar hasta su cumpleaños en junio para volver a tomar. Seis meses pasaron, pero dijo que cuando llegó su cumpleaños estaba "más feliz que nunca en su vida".

"Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que salían mal en el set y que me provocaban, las podía tomar con calma", recordó Holland. "Tenía una mayor claridad mental. Me sentía mejor. Me sentía más en forma. Y me dije a mí mismo: '¿Por qué estaba tan esclavizado a la bebida?".

En cuanto a su vida personal actual, Tom Holland actualmente está saliendo con su ex coprotagonista de Spider-Man, Zendaya.

"Mi relación es lo que mantengo más sagrado. No hablo de eso. Hago todo lo posible para mantenerlo lo más privado posible. Ambos sentimos firmemente que esa es la forma más saludable para que sigamos adelante como pareja".