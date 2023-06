¡Impresionante! Así reaccionó Dani Alves al enterarse que seguirá en prisión

Dani Alves da Silva conocido simplemente como Dani Alves es un futbolista profesional brasileño que jugó por última vez como lateral derecho para Liga MX club UNAM y la selección de Brasil.

Ampliamente considerado uno de los mejores laterales de todos los tiempos, Alves está empatado con Lionel Messi como el jugador más condecorado en la historia del fútbol profesional con 43 títulos senior.

Alves seguirá tras las rejas, su audiencia en Barcelona no aceptó el recurso presentado por la defensa del acusado, ellos estaban solicitando la excarcelación de su cliente por diversos motivos, entre ellos el arraigo familiar y el proyecto de vida que tiene en Barcelona. Una decisión que dejará al brasileño en prisión provisional, dado que el tribunal catalán considera que el “riesgo de fuga permanece”. El informe judicial también señala que no existe ninguna medida cautelar que “neutralice con suficientes garantías” su huida de España.

Sigue siendo acusado por agredir sexualmente a una joven de 23 de años en una discoteca de la Ciudad Condal. El programa de En boca de todos, a través del periodista Nacho Abad, ha compartido la reacción del futbolista tras conocer la negativa de la magistrada de concederle la ansiada libertad provisional. El brasileño reitera nuevamente su inocencia y asegura que sus cambios de versión tenían como objetivo salvar su matrimonio.

“Solo dos personas saben lo que pasó y sobre todo lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Creo que todo el mundo entiende que intentara salvar mi matrimonio y por eso dije lo que dije en un primer momento. Ese fue el único motivo y no tengo nada que ocultar. Se habla de infinitas versiones y solo he declarado dos veces ante la jueza”.

“Llevo desde el 20 de enero en prisión y todavía no se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable y fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito”. El futbolista pone de relieve su colaboración con la Policía para avalar su inocencia ante esta grave acusación, que le tiene en prisión desde hace más de cuatro meses. “Acudí a la policía por voluntad propia desde México y renuncié marcharme a Brasil, país que no hubiera colaborado con España en mi entrega. Lo hice para defenderme y probar mi inocencia”.

Por último, Alves menciona el arraigo familiar que tiene en Barcelona como argumento principal para asegurar que no huirá más allá de nuestras fronteras. “Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Me he ofrecido por todos los medios que seguiría desde aquí”.

