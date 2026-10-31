Italy Mora revela que espera una niña: 'The little girl of my dreams'

La modelo también acompañó la revelación con una publicación en la que expresó la emoción que siente por la llegada de su hija, a quien aseguró que imaginó desde el primer momento en que supo que estaba embarazada.

Ciudad de Panamá, Panamá/La modelo y exreina de belleza panameña Italy Mora compartió una nueva noticia sobre su embarazo: el bebé que espera será una niña, una revelación que celebró a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Mora publicó un video en el que aparece con dos ramos de flores, uno de color celeste y otro rosado. Tras unos segundos de expectativa, eligió el ramo rosa, que llevaba un mensaje en inglés: “Welcome Baby Girl” (Bienvenida, niña).

La modelo también acompañó la revelación con una publicación en la que expresó la emoción que siente por la llegada de su hija, a quien aseguró que imaginó desde el primer momento en que supo que estaba embarazada.

“The little girl of my dreams” (La niña de mis sueños), escribió como introducción a su mensaje.

“Desde el primer día que me enteré que estaba embarazada, soñé que eras una niña. Siempre lo sentí en mi corazón y jamás me equivoqué”, expresó.

Mora también manifestó la ilusión con la que ella y su familia esperan a la pequeña.

“No te imaginas cuánto te hemos soñado, cuánto te hemos esperado y lo felices que somos de saber que pronto te tendremos en nuestros brazos. Eres la niña que tanto deseamos, el amor más bonito que viene a completar nuestra familia”, agregó.

En la misma publicación, Italy dedicó unas palabras de agradecimiento al fotógrafo Darío Moreno, quien ha estado presente durante las distintas etapas de su vida y participó en este momento especial.

“¡Por más aventuras juntos y ahora con la sobrinita! Love uuu”, escribió.

Fue en septiembre pasado cuando la modelo confirmó que estaba embarazada y esperaba a su primer bebé. La noticia la dio a conocer mediante una serie de fotografías en las que lució un vestido verde menta y dejó ver su pancita.

Desde entonces, Mora ha compartido con sus seguidores algunos momentos de esta etapa, que ahora tiene un nuevo motivo de celebración con la confirmación de que tendrá una niña.