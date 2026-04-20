Javier Milei canta 'Libre' en Israel: gesto simbólico, alianza estratégica y protagonismo inédito

La participación del mandatario no solo llamó la atención por su carácter artístico, sino por el trasfondo político y simbólico que rodea su visita oficial.

En una escena poco habitual para un jefe de Estado, el presidente argentino Javier Milei se subió a un escenario en Jerusalén y ensayó la emblemática canción “Libre”, del reconocido cantante Nino Bravo, como parte de la pregrabación del acto por el 78.º aniversario del Día de la Independencia de Israel.

El evento se realizó en el Monte Herzl, un lugar de profundo valor histórico para el país. Allí, Milei compartió escenario con los artistas locales Rotem Cohen y Mali Levy, interpretando en español una canción que, según fuentes oficiales, fue elegida por el propio presidente debido a su carga simbólica vinculada al concepto de libertad.

La presentación fue pregrabada por razones de seguridad, en medio del contexto regional, y forma parte del acto central que se celebrará oficialmente el martes. En dicha ceremonia, Milei tendrá un rol sin precedentes: será el primer líder extranjero en la historia en encender una de las doce antorchas que representan a las tribus originarias de Israel, un gesto que ha sido interpretado como una señal del estrechamiento de relaciones bilaterales.

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Entre los asistentes al ensayo estuvo el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien no solo presenció la interpretación musical, sino que también respaldó públicamente la visita del mandatario argentino. A través de sus redes sociales, el líder israelí expresó: “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina @JMilei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”.

La agenda oficial de Milei en Israel ha estado marcada por encuentros de alto nivel y anuncios estratégicos. Tras su llegada, el presidente visitó el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más importantes del judaísmo, donde estuvo acompañado por autoridades locales y miembros de su delegación.

Posteriormente, sostuvo una reunión bilateral con Netanyahu, en la que ambos líderes reafirmaron su alianza política y económica. Durante una declaración conjunta, el primer ministro israelí destacó la relevancia histórica de la visita. “No es simplemente un amigo personal y alguien a quien admiro profundamente. Es un gran líder, un gran líder económico y un gran líder mundial. También tiene un significado especial la visita porque es la primera vez en la historia de Israel, en setenta y ocho años, que otorgamos a un líder extranjero el honor de encender una antorcha en nuestro Día de la Independencia. Nunca había sucedido antes, y es correcto y justo que ocurra ahora con Javier Milei”, afirmó.

Por su parte, Milei enfatizó el fortalecimiento del vínculo entre ambas naciones y anunció medidas concretas para profundizar esa relación. “Nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó. Es un honor y un orgullo para mí ser el presidente encargado de hacer este anuncio tan valioso. Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel”, declaró al confirmar la creación de la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv.

Además, el mandatario ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y anunció la firma de acuerdos en materia de inteligencia artificial, así como el impulso de una iniciativa regional denominada “Acuerdos de Isaac”. En ese contexto, también hizo referencia al expresidente estadounidense Donald Trump, destacando su papel en la geopolítica internacional. “Sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo lejos de los extremismos que tanto daño han causado en el pasado, y su liderazgo es clave para ponerle fin a la inestabilidad de la región”, afirmó.

La visita de Milei, que combina gestos simbólicos, decisiones estratégicas y una inusual incursión en el ámbito musical, marca un momento clave en la relación entre Argentina e Israel, consolidando una alianza que busca proyectarse tanto en lo político como en lo cultural y tecnológico.