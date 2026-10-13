Joe Manganiello asegura que le propusieron secuestrar a Nick Loeb, ex pareja de Sofia Vergara

En sus memorias 'Linajes', el actor contó que recibió una propuesta para secuestrar y agredir a Nick Loeb, quien mantuvo una disputa legal con Vergara por los embriones congelados durante su relación. Manganiello aseguró que finalmente rechazó la oferta por temor a las consecuencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El actor Joe Manganiello reveló en sus memorias Linajes que un amigo vinculado al sector de la seguridad privada le ofreció secuestrar y agredir a Nick Loeb, expareja de la actriz Sofía Vergara.

Según relató el actor, la propuesta surgió en medio de la disputa legal entre Vergara y Loeb por los embriones que ambos habían congelado durante su relación. Manganiello aseguró que llegó a considerar la oferta, pero finalmente la rechazó por temor a las consecuencias legales y por lo que describió como un posible castigo kármico.

En el libro, Manganiello también contó que le advirtió a Vergara que prefería retirarse de un lugar si ambos se encontraban con Loeb en público, pues quería evitar una confrontación.

Vergara y Loeb mantuvieron una relación entre 2010 y 2014. En 2016, el empresario presentó una demanda relacionada con los embriones congelados durante la relación. De acuerdo con el reporte citado, el caso fue desestimado por falta de jurisdicción personal.

Por su parte, Manganiello y Vergara se casaron en 2015 y anunciaron su separación en 2023. Actualmente, el actor está comprometido con Caitlin O'Connor.

Las revelaciones de Linajes han vuelto a poner bajo los reflectores aspectos de la relación entre Manganiello y Vergara, especialmente por los detalles que el actor compartió sobre el conflicto legal entre la actriz y su expareja.

El 12 de octubre, Manganiello también reaccionó a publicaciones que Vergara compartió en redes sociales y sostuvo que sus memorias abordan el sufrimiento que atravesó, más allá de las interpretaciones que se han hecho de su contenido.

Con información de E! News.

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