Johnny Depp intenta nuevo juicio contra diario inglés que lo presentó como un marido violento

Los abogados del actor estadounidense Johnny Depp intentarán a partir del jueves convencer a la justicia inglesa de que les permita recurrir tras haber perdido en noviembre un muy mediático juicio por difamación contra el diario sensacionalista británico The Sun.

La estrella de Hollywood, de 57 años, que expuso sus excesos con las drogas y su extravagante estilo de vida al escrutinio público en un juicio de alto riesgo en Londres, ya intentó recurrir sin éxito, tras lo cual se dirigió directamente al Tribunal de Apelaciones británico.

Pero el juez Nicholas Underhill precisó en febrero que para obtener el derecho a un segundo juicio sus abogados deberán aportar nuevas pruebas, lo que se disponen a hacer a partir de este jueves y hasta final de mes a riesgo de agregar más detalles sórdidos sobre la caótica relación entre Depp y su exesposa la actriz Amber Heard, de 34 años.

El actor buscaba limpiar su reputación pero acabó obligado a renunciar a su papel del malvado Gellert Grindelwad en la próxima película de la serie de "Animales fantásticos", que interpretará ahora el danés Mads Mikkelsen, a raíz de la sentencia de noviembre.

Aquel juicio, celebrado ante la Alta Corte de Londres, se inició a raíz de un titular de abril de 2018 en que The Sun se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este "golpeador de esposas" en la película "Animales fantásticos", un derivado del universo mágico de Harry Potter.

Durante tres semanas de audiencias en julio, Depp se esforzó por demostrar que nunca había pegado a Heard pese a la violenta relación que mantuvo la pareja, casada de 2015 a 2017.

El protagonista de "Piratas del Caribe" aseguró que la frase escrita por el diario inglés había dañado su imagen en Hollywood, poniendo en peligro su carrera. Por ello, demandó al grupo editor News Group Newspapers (NGN) y a su director ejecutivo, Dan Wootton.

"Montaña de pruebas"

NGN basó su defensa en 14 supuestos casos de abuso de Depp a Heard, que desgranó con todo lujo de detalles durante el proceso.

Y logró convencer al juez, quien consideró que "los demandados han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tiene sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero".

Los abogados de Depp se habían esforzado sin embargo por presentar a Heard como la verdadera violenta de la pareja y una "mentirosa compulsiva" que había fabricado durante años un caso contra el actor para propulsar así su carrera.

El juez "hizo caso omiso de la montaña de pruebas en contra [de Heard] por parte de agentes de policía, personal médico, su propio exayudante, otros testigos no cuestionados y una serie de pruebas documentales que desmontaron completamente las acusaciones, punto por punto", denunció Jenny Afia, del equipo legal de Depp.

El caso, calificado como "el mayor juicio por difamación del siglo XXI en Inglaterra", sacó al sol los trapos más sucios del tumultuoso matrimonio.

El tribunal escuchó escabrosas historias sobre abuso de drogas, heces en la cama matrimonial, sospechas de infidelidades y un dedo seccionado con una botella durante una violenta pelea.

Reconociendo abusar de los estupefacientes y el alcohol, el actor aseguró que en sus años de matrimonio con Heard se drogaba tanto que "no estaba en condiciones" de lastimar a la modelo y estrella de cine.

Y que nunca le había puesto la mano encima a una mujer, afirmación que apoyaron los testimonios escritos de sus exparejas Vanessa Paradis y Winona Ryder.

Depp conoció a la actriz de "La chica danesa" y "Aquaman" en el rodaje de "Diario de un seductor" ("Los diarios del ron" en España) en 2011 y se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles. Se divorciaron dos años después.

La actriz habló entonces de "años" de violencia "física y psicológica", acusaciones que Depp negó con vehemencia.