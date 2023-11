Juanes ofrece su casa de Medellín en Airbnb gratis por una noche ¿Cómo puedes reservar?

Colombia/El cantante y compositor colombiano Juanes, estrenó en mayo su último álbum que lleva por título “Vida cotidiana”, éxito que lo hizo ganador de un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock hace unos días. Haciéndole justicia al título del proyecto discográfico, ahora, el cantante ha decidido poner a disposición del público su casa ubicada en Medellín, específicamente en la zona de Envigado, un lugar que colinda con vecinos como Maluma y J Balvin, quienes también tienen residencias en el mismo sitio.

Recordado por temas como: Volverte a ver, A Dios le pido o Me enamora, Juanes quiere compartir esa tranquilidad, ese paisaje de reconexión con su tierra natal y algo de él mismo, con una persona o dos, en una experiencia única, a través de la plataforma de alquiler Airbnb y lo mejor, de manera ¡Gratis!.

"Quiero abrir las puertas de mi casa en Medellín para ustedes por una noche, Vida Cotidiana es un álbum que cuenta historias que nacieron allí, en ese lugar tan especial donde viven la esencia y el alma de este último álbum.", anunció mediante su cuenta oficial de Instagram.

La casa goza de una vista rodeada de árboles plantados por el mismo artista cuando la construyó, un refugio sumergido en las montañas que les permitirá a los fans estar muy cerca de la trayectoria del cantante. Los visitantes podrán pasar un tiempo en la sala junto al piano de Juanes y recordar sus melodías con él, disfrutar de la piscina y conectar con otros aspectos más íntimos, como los libros que conserva en su biblioteca. Compartir un café en su cocina o en la sala de televisión y comenzar el día con un recorrido por el sendero que rodea la casa y que ofrece una vista preciosa de Antioquia.

La experiencia promete ofrecerle a los huéspedes la oportunidad de observar la naturaleza a través de los ojos de Juanes sin costo alguno y las reservas se abrirán el 28 de noviembre desde las 11:00 am con la disponibilidad únicamente para máximo dos huéspedes, del 9 al 10 de diciembre.

Juanes dejó claro que esto no hace parte de un concurso, sino de una iniciativa que pretende devolverle todo el cariño que sus fans le han dado a lo largo de su trayectoria musical, que lo ha hecho acreedor de diferentes premios y le ha ofrecido la oportunidad de pisar diferentes países alrededor del mundo con el fin de hacer escuchar sus letras.

Sobre su futura experiencia como anfitrión, el artista dijo: “Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”.