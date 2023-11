Mesera que se hizo viral por grabar un video quejándose de su trabajo fue despedida

Ciudad de Panamá/Las cafeterías por lo general funcionan como espacios a los que el cliente acude con el fin de disfrutar un rato tranquilo y comprar bebidas o comida al gusto. Sin embargo, para el personal que se encuentra laborando en estos lugares, la experiencia no suele ser del todo gratificante. Uno de los ejemplos es el reciente video viral de TikTok en el que una usuaria registrada como @rayomcqueer_ decidió exponer en una lista las quejas hacia su trabajo como mesera en una cafetería. De acuerdo con la joven, en el lugar habían demasiadas cámaras de vigilancia, lo que a ella no le gustaba, debido a que no la hacían sentirse motivada a trabajar más solo por el hecho de que la vigilaban.

"Los jefes o los encargados piensan que tú vas a apretar la cola porque te están vigilando, y es que a mí me da igual. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Me parece un poco psicópata decir te estoy vigilando", señaló la española en el TikTok.

También, afirmó que le parecían ilegales los grupos de WhatsApp del trabajo. Para ella es injusto estar en su casa fuera del turno laboral y tener que recibir mensajes del mismo cuando ya no se encuentra disponible con asuntos de trabajo.

No obstante, lo que más le incomodaba era que sus jefes del área le escribieran al chat privado externo a su jornada: "Cómo te explico que yo estoy en mi casa. Déjame en paz, hay encargados que te hablan al privado, ya no por el grupo de WhatsApp al privado. Estoy en mi casa, estoy descansando", agregó en su video.

Asimismo, la usuaria de TikTok específico que le había tocado tolerar a clientes que la incomodaban o le coqueteaban en más de una ocasión, y esto le llegaba a producir ansiedad.

Las redes sociales ahora mismo son usadas por muchos internautas como una vía de desahogo, incluso en temas laborales aunque esto tenga su consecuencia. El video empezó a llegar cada vez más lejos y traspasó las 300 mil vistas en un solo día, lo que no se esperaban los que habían compartido el contenido, ni la misma protagonista de la historia, es que el video llegará a manos de sus jefes y estos decidieron despedirla.

Días más tarde, La internauta reveló en otro video que momentos previos a comenzar su turno, las personas de Recursos Humanos la estaban esperando en la cafetería para notificarle que estaba despedida, ya que se habían enterado de que no se encontraba a gusto con sus tareas laborales. Según ella, le entregaron una carta con pruebas que respaldan la decisión de la empresa. Entre estas pruebas, se incluían imágenes de seguridad que mostraban acciones cuestionables, como aplicar descuentos de manera indebida. Sin embargo, ella sostiene que su video fue el verdadero motivo.

En su nuevo video se le ve despreocupada y asegura que todo esto le ayudará a su salud mental, pues llevaba rato pensando en cambiar de puesto. Sin embargo, esta segunda parte de la historia no tardó en tomar fuerza en redes sociales generando un debate sobre el despido injusto, ya que a la mesera la despidieron de un momento a otro, sin ningún previo aviso.

“Los despidos no notificados con menos de 15 días de antelación son improcedentes”, “Fue un despido justo”, “Es un despido improcedente, si te quieren poner faltas te las tienen que notificar”, “Empresas siendo empresas”, “No te pueden despedir así, por ley”, “Nombre del sitio para no ir” y “¿Qué esperabas después de decir todo lo que decías?”, son algunas de las reacciones.