Selva, riesgo y 36 competidores: Julián Gil adelanta los desafíos de 'El Conquistador'

Ciudad de Panamá, Panamá/El actor y presentador Julián Gil compartió en Panamá detalles sobre su más reciente proyecto, el reality show de supervivencia "El Conquistador", destacando además el buen momento que vive el país como anfitrión de los Premios Juventud.

Esta es la tercera vez que Gil visita Panamá y aprovechó para disfrutar de la ciudad con su esposa, la periodista deportiva Valeria Marín. De hecho, la pareja fue vista disfrutando de un tradicional caldo de gallina en el Casco Antiguo, celebrando tanto el éxito profesional de Gil como el increíble esfuerzo físico de Marín, quien acababa de participar en las duras maratones de México y Berlín.

El desafío binacional: "El Conquistador"

La principal revelación de Gil fue la naturaleza de su nuevo programa, "El Conquistador", un reality show que él califica como "el más extremo del Universo" y que marca un hito televisivo al ser un proyecto binacional que se estrenará de forma simultánea.

Julián Gil y Valeria Marín estuvieron casi tres meses en República Dominicana grabando este intenso programa. Gil explicó que su rol como presentadores fue demandante; incluso ellos debían cuidarse y seguir una estricta dieta en el ambiente selvático. El estreno está pautado para el 27 de octubre y se emitirá de manera simultánea en Estados Unidos (por Unimás) y en México (por Canal 5), con la expectativa de que el reality sea visto en Panamá y el resto de Latinoamérica.

El programa enfrentará a 36 competidores con un riesgo "totalmente real" bajo el liderazgo de tres capitanes. Los concursantes están divididos en tres equipos: el grupo de hombres, llamados Los Titanes; el grupo de mujeres, conocidas como Las Amazonas; y un grupo mixto, Los Centauros. Según Gil, al ver las pruebas extremas, la gente "se dará cuenta de qué estamos hechos los latinos".

Un vistazo a los protagonistas

Julián Gil (55): El aclamado actor y presentador argentino-puertorriqueño asume uno de los roles centrales en esta producción. Con una trayectoria destacada en telenovelas y proyectos internacionales, su participación en "El Conquistador" subraya su versatilidad, ahora enfrentando el rigor de un reality de supervivencia en la selva.

Valeria Marín (35): La reconocida periodista deportiva mexicana, que actualmente es la pareja de Gil, es un ejemplo de disciplina y alto rendimiento. Su reciente participación en dos maratones de élite—la de México y la legendaria de Berlín—demuestra un nivel de preparación física dura e increíble. A pesar de los 20 años de diferencia con Gil, ella comentó con humor que su pareja "la verdad es que está mejor que nunca", resaltando su buena forma física y la solidez de su relación mientras lo acompañó en este desafiante proyecto.

Este nuevo reality no solo pondrá a prueba a los 36 concursantes, sino que también promete ser una prueba de fuego para la televisión binacional, acercando al público la cultura de esfuerzo y resistencia que, según Gil, es un sello distintivo del talento latino.