Justicia de EEUU condena a mujer por intentar apropiarse de la casa de Elvis Presley

La mujer trató de organizar una subasta de la propiedad en mayo de 2024, pero un juez bloqueó el proceso a última hora luego de que la nieta de Elvis Presley, la actriz Riley Keough, presentó una demanda alegando que los documentos del préstamo eran falsos.

Una mujer fue condenada a más de cuatro años de prisión por un tribunal de Memphis, en el este de Estados Unidos, por intentar apropiarse de la histórica casa de Elvis Presley, Graceland, y venderla en una subasta.

Lisa Findley, de 54 años, se había declarado culpable del delito de estafa en febrero ante una corte federal de Memphis como parte de un acuerdo con la parte acusadora a cambio de que le retiraran los cargos por usurpación de la identidad.

El juez de distrito John Fowlkes la condenó a 57 meses de prisión y a tres años de libertad condicional.

Originaria de Misuri, la mujer afirmó falsamente que la única hija de Elvis, Lisa Marie Presley, había comprometido Graceland como garantía de un préstamo de 3,8 millones de dólares que pidió en 2018 a la empresa Naussany Investments y no pagó antes de su muerte, en 2023.

Graceland, situada en Memphis, es un museo y un importante lugar de peregrinaje de los fanáticos incondicionales del Rey del Rock and Roll.

Fue en esta propiedad donde Elvis Presley fue encontrado inconsciente en agosto de 1977, poco antes de que su muerte -a los 42 años- fuera constatada en un hospital.