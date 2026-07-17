¿Karol G se une a 'Love Island'? La inesperada confesión que dejó en shock a su mejor amigo

Aunque la participación de Karol G nunca fue real, la cantante aprovechó la fama del formato para crear una situación inesperada con una persona cercana.

Karol G volvió a demostrar su sentido del humor con una inesperada broma que dejó sin palabras a su mejor amigo, el creador de contenido y fotógrafo Daiky Gamboa. La cantante colombiana hizo creer que estaba pensando en pausar su carrera musical para participar en el popular reality de citas "Love Island", provocando una reacción llena de sorpresa e incredulidad.

La divertida llamada formó parte de "Phoning It In", una serie de Elle en la que celebridades realizan llamadas falsas a familiares y amigos mientras las conversaciones son escuchadas por la audiencia.

Antes de comenzar las bromas, Karol G confesó que es una persona muy bromista y que sus allegados suelen ser víctimas frecuentes de sus ocurrencias. Entre sus llamadas incluyó a su mánager Raymond Acosta, a su amiga Becky G y a Daiky Gamboa, quien terminó siendo el protagonista del momento más divertido.

Durante la conversación, la intérprete de "TQG" le aseguró a su amigo que estaba considerando posponer su gira para enfocarse en encontrar el amor dentro del famoso reality.

"¿De qué me estás hablando?", respondió sorprendido Gamboa, quien intentaba entender la supuesta decisión de la artista.

Karol G continuó explicándole que se trataba de una oportunidad para impulsar aún más su carrera y aseguró que incluso había recibido una invitación especial.

Puedes leer: Farruko revela por qué se alejó de la iglesia cristiana y expone su difícil experiencia

"Es en serio, Noah me llamó a decirme que literal esto era como lo más chimba y que esto significaba llevar mi carrera al próximo nivel", le dijo la cantante siguiendo la broma.

La reacción de Daiky Gamboa fue inmediata: no podía creer que una artista del nivel de Karol G considerara abandonar temporalmente la música para participar en un programa de citas.

"Ninguna celebridad, pues, que yo conozca, de tu nivel, ha hecho algo así. O sea, jamás", respondió entre dudas.

La conversación avanzó hasta que Gamboa quedó completamente confundido, mientras Karol G intentaba mantener la seriedad, hasta que finalmente no pudo contener la risa y reveló que todo se trataba de una broma.

Karol G y su vínculo con "Love Island"

La ocurrencia de la colombiana tomó como referencia a "Love Island", uno de los realities de citas más populares a nivel internacional, donde un grupo de solteros convive en una villa mientras buscan conexiones románticas y compiten por permanecer en el programa. La franquicia nació en Reino Unido en 2005 y alcanzó gran popularidad con su nueva etapa estrenada en 2015, expandiéndose a diferentes países como Estados Unidos, España y Australia.

Aunque la participación de Karol G nunca fue real, la cantante aprovechó la fama del formato para crear una situación inesperada con una persona cercana.

Te puede interesar: Katie Holmes inicia una nueva etapa amorosa junto a reconocido artista

Una carrera marcada por éxitos internacionales

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, se ha consolidado como una de las artistas latinas más importantes del mundo. La colombiana ganó su primer premio Grammy en 2024 por su álbum "Mañana Será Bonito", producción que también alcanzó el número uno de la lista Billboard 200, convirtiéndose en uno de los discos latinos más exitosos de los últimos años.

La artista también ha logrado récords con canciones como "Provenza", "Bichota", "Tusa" junto a Nicki Minaj y "Si Antes Te Hubiera Conocido", además de realizar giras internacionales con escenarios completamente llenos.

Actualmente, Karol G continúa expandiendo su carrera con nuevos proyectos musicales y colaboraciones, mientras mantiene una cercana relación con su círculo de amigos, quienes suelen convertirse en protagonistas de sus particulares bromas.