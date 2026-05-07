Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anuncia el nacimiento de su hija 'Vivi'

Con 28 años, es la persona más joven nombrada hasta ahora para el cargo de portavoz de la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos/La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció este jueves en la red social X el nacimiento de su segundo hijo, una niña llamada Viviana, que vino al mundo el 1 de mayo.

"Es perfecta y sana, y su hermano mayor se está adaptando alegremente a la vida con su nueva hermanita", añadió Leavitt, que ya era madre de un niño nacido a mediados de 2024.

El mensaje sobre la llegada de "Vivi", el apodo elegido, va acompañado de una fotografía de la portavoz abrazando a su bebé, en una habitación decorada en tonos rosas.

Leavitt, que dio su última rueda de prensa el 27 de abril, no ha dicho con precisión cuánto durará su baja por maternidad y no ha sido reemplazada oficialmente.

Con 28 años, es la persona más joven nombrada hasta ahora para el cargo de portavoz de la Casa Blanca.

En su ausencia, otros representantes del gobierno deben encargarse puntualmente de las tradicionales conferencias de prensa en la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, fue el primero en asumir esa tarea el martes ante una sala abarrotada.

En 2024, Leavitt retomó su trabajo en el equipo de campaña de Donald Trump apenas unos días después del nacimiento de su primer hijo, un regreso precipitado por el intento de asesinato del que fue víctima el candidato republicano el 13 de julio de 2024.

Está casada con Nicholas Riccio, un promotor inmobiliario.

Nacida en New Hampshire (noreste), impulsa una estrategia de comunicación agresiva, llena de ataques a los medios tradicionales y que da más espacio a influencers y creadores de contenido alineados con la ideología MAGA, el movimiento de Trump.