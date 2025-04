Khloé Kardashian revela los sueldos de 'The Kardashians', censura y traiciones familiares

Durante una aparición en el podcast Call Her Daddy, en el episodio emitido el 16 de abril, la estrella de 40 años confirmó que tanto ella como Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner reciben un pago igualitario. Ante la pregunta de la presentadora Alex Cooper sobre si era cierto que todos los miembros de la familia cobraban lo mismo, Khloé respondió de forma directa: “Es cierto”.

Además del tema económico, Khloé abordó otra cuestión clave sobre el control creativo que tienen sobre el contenido que sale al aire. Según explicó, los Kardashian-Jenner, quienes además son productores ejecutivos de la serie, tienen la posibilidad de eliminar escenas, pero aclaró que la mayoría de los recortes obedecen a cuestiones superficiales y no a manipulación de las tramas reales. “Sí”, afirmó Khloé. “Pero son más bien cosas de vanidad las que eliminaríamos”.

La fundadora de Good American insistió en que, pese a ese privilegio, no suele intervenir en la narrativa general, ni siquiera en momentos dolorosos o embarazosos. “Créeme”, añadió riendo, “habría cortado muchas otras cosas. Nunca he cortado nada loco”.

En cuanto a quién de sus hermanas es más propensa a pedir ediciones, Khloé no dudó en señalar a Kourtney Kardashian, aunque no precisamente por razones dramáticas. “Es más bien porque dice: ‘Digo ‘me gusta’ demasiadas veces, así que eliminen esta palabra’”, explicó. “No se trata realmente de la historia, no de las tramas, porque nos siguen, sino de un concepto narrativo. Es más verborrea”. Bromeando, Khloé agregó: “Ella todavía dice ‘como’ 500 veces”.

El podcast también sirvió para que Khloé se sincerara sobre algunos de los momentos más difíciles que ha vivido en pantalla, como las infidelidades de sus exparejas Lamar Odom y Tristan Thompson. Sorprendentemente, reveló que su hermana Kim Kardashian y su madre Kris Jenner sabían de las traiciones antes de que ella misma se enterara.

“Kim sabía de la infidelidad, creo que de ambos casos. Creo que Kim se enteró primero, lo cual es una locura”, relató Khloé. “Y luego mi madre y mi exmarido supieron cosas antes que yo y tuvieron que decírmelo”.

Pese a lo doloroso de la situación, Khloé se mostró agradecida por la forma en que su familia manejó esas difíciles revelaciones. “Prefiero a un familiar que a un desconocido”, aseguró. “No me gusta que haya pasado nada de esto, pero prefiero que les pase a ellos. No soy de las que se enfadan con el mensajero”.

Con su característica honestidad, Khloé continúa consolidándose como una de las voces más auténticas del clan Kardashian-Jenner, demostrando que, detrás del glamour y el éxito, también hay espacio para la vulnerabilidad y la lealtad familiar.