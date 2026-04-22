Kylie Jenner demandada por discriminación laboral, exempleada denuncia acoso y humillaciones

La empresaria y figura mediática Kylie Jenner enfrenta un nuevo frente legal tras ser incluida como demandada en un caso por presunta discriminación laboral, presentado por una exempleada doméstica que trabajó en sus propiedades en California.

La demandante, Angélica Vásquez, de origen salvadoreño, sostiene que inició su trabajo el 10 de septiembre de 2024 en una residencia de Beverly Hills. Según su versión, apenas una semana después fue trasladada a otra propiedad en Hidden Hills, donde quedó bajo la supervisión de dos encargadas identificadas como Elsi y Patsy. Desde ese momento, afirma, comenzó a experimentar un entorno laboral que describe como “hostil y excluyente”.

De acuerdo con los documentos legales citados por TMZ, Vásquez asegura que fue sometida a un trato discriminatorio constante, incluyendo comentarios ofensivos relacionados con su fe católica. Entre las situaciones denunciadas, menciona haber escuchado expresiones como “los católicos son personas horribles”, además de burlas sobre su origen y alusiones a su estatus migratorio. Estas conductas, según la demanda, ocurrieron de manera reiterada frente a otros miembros del equipo de trabajo.

La exempleada también describe una dinámica laboral marcada por la asignación sistemática de tareas más exigentes, exclusión deliberada de actividades del grupo y episodios de maltrato verbal. Entre los hechos más graves, señala que durante una reprimenda una de sus supervisoras le lanzó ganchos de ropa, situación que habría ocurrido luego de que intentara manifestar su inconformidad con el trato recibido. Este tipo de conductas, sostiene, contribuyeron a un ambiente de presión psicológica constante.

Como consecuencia de estas experiencias, Vásquez afirma haber desarrollado ansiedad y síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático, lo que finalmente la llevó a renunciar a su puesto en agosto de 2025. En su demanda, solicita compensaciones por salarios no pagados, daños emocionales y daños punitivos, argumentando que sus quejas internas nunca fueron atendidas.

Aunque gran parte de las acusaciones están dirigidas contra el personal encargado de la supervisión, Kylie Jenner figura como demandada debido a su rol como empleadora y a la supuesta falta de acción frente a las denuncias presentadas. Hasta el momento, la empresaria no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. No obstante, fuentes cercanas a su entorno, citadas por TMZ, han ofrecido una versión distinta, señalando que la demandante era una empleada de nivel inicial que presentaba problemas de asistencia y desempeño laboral.

El proceso judicial, que se desarrolla en Los Ángeles, apenas inicia y se espera que en las próximas semanas surjan nuevos detalles a medida que avance el caso. La situación pone nuevamente en el centro del debate temas como las condiciones laborales en el servicio doméstico, la responsabilidad de los empleadores y la gestión de denuncias internas en entornos privados.

La noticia de la demanda coincide con la reciente presencia pública de Jenner en eventos de alto perfil. La empresaria participó activamente en el festival Coachella, donde asistió durante dos fines de semana consecutivos, compartiendo en redes sociales distintos momentos de su estadía en California. En estas publicaciones, mostró estilismos de su marca Khy, así como imágenes de la propiedad en Palm Springs donde se hospedó.

Durante el evento, Jenner también expresó su entusiasmo por presentaciones musicales de artistas como Sabrina Carpenter y Justin Bieber, consolidando su presencia en uno de los festivales más mediáticos del mundo. Sin embargo, el contraste entre su exposición pública y el proceso legal en curso ha intensificado el interés mediático en torno a su figura.

El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre celebridades y responsabilidades laborales, en un contexto donde las denuncias por discriminación y acoso en el trabajo adquieren cada vez mayor visibilidad. Mientras la justicia avanza en la revisión de los hechos, la atención se mantiene sobre el desarrollo de un proceso que podría tener implicaciones tanto legales como reputacionales para Kylie Jenner.